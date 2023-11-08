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У парламенті Словаччини розгорівся скандал через портрет Че Гевари

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У парламенті Словаччини розгорівся скандал через портрет Че Гевари
Віце-спікер парламенту Словаччини викинув з кабінету портрет президентки
фото: скрішот з відео Любоша Блахи

Віце-спікер парламенту Словаччини Любош Блаха може втратити своє крісло через свої політичні смаки

Депутати від Християнсько-демократичного союзу Словаччини (KDH) зібрали 30 підписів депутатів парламенту для початку процедури імпічменту віце-спікера Любоша Блахи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Депутати KDH сподіваються, що голосування за відставку Блахи можна буде провести 14 листопада. Згідно з офіційною позицією християнських демократів, їхня вимога відставки віце-спікера пов'язана з тим, що він повісив у своєму кабінеті портрет кубинського революціонера Ернесто Че Гевари замість портрета президентки Словаччини Зузани Чапутової, а також викинув із кабінету прапор Євросоюзу.  Відповідний відеозапис Блаха опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Перший день у новому кабінеті віце-спікера парламенту – довелося внести невеликі корективи», – написав Блаха у коментарі до ролика, який він назвав «Осіннє прибирання». Згодом політик прокоментував свої дії тим, що Словаччина для нього на першому місці, а от обов'язків тримати прапор ЄС у кабінетах немає.

Натомість депутати KDH засудили вчинок політика і назвали Че Гевару «іноземним представником комуністичного режиму та масовим вбивцею».

У свою чергу Блаха заявив, що стосується портрета президента, то це, на думку Блохи, не є державним символом, а от Че Гевара навпаки «є символом боротьби за свободу і соціальну справедливість».

«Він боровся проти американського імперіалізму та помер за свої ідеали. Він був не вбивцею, а партизаном», – зазначив Блаха і звинуватив депутатів від партії KDH у фашизмі за спробу політичних репресій щодо людей з альтернативною точкою зору.

Як пише місцеве видання Aktuality, історик Інституту національної пам'яті (ÚPN) Патрік Дубовський також звернувся до поліції щодо дій Блахи. Історик вважає, що депутат міг скоїти злочин екстремізму, публічно демонструючи портрет Че Гевари в кабінеті.

За словами Дубовського, Блаха «виявляв симпатії до представника комуністичної ідеології, кубинської революції, а також тоталітарної практики цієї ідеології і революції, яка демонструє численні вбивства та страти невинних жертв і таким чином грубо пригнічує основні права та свободи». 

У наданій ним заяві Дубовський нагадує, серед іншого, що Че Гевара, згідно з науковою історичною літературою, був на посадах, на яких він безпосередньо наказував страчувати опонентів, зокрема невинних людей. За його словами, Блаха «дуже нашкодив антикомуністичним традиціям у Словаччині».

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні, обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам – зокрема й в Україні. Про це повідомляє Pravda.sk.

Раніше стало відомо, що новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів з власних складів. Про це він написав у Facebook. Він заявив, що цінує добрі відносини із західними партнерами, але нова влада Словаччини «не схожа на попередні рабські уряди».

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Теги: депутат Словаччина прапор політика скандал Telegram злочин

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