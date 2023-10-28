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Країни Латинської Америки засудили агресію Росії проти України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни Латинської Америки засудили агресію Росії проти України
Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк
фото з відкритих джерел

Уперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України

Вперше країни Латинської Америки засудили російську агресію проти України. Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, повідомила, що вперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України.

У текст Декларації вдалося включити окремий пункт, де виражається солідарність з Україною, підтримка Формули миру Президента України та засуджується російська агресія проти нашої держави.

«Ми солідарні з народом України, який страждає на невиправдану, непровоковану російську агресію. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули світу для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного світу в Україні відповідно до Статуту ООН», – йдеться в документі.

Олена Кондратюк підкреслила, що це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. 34 партії із 21 держави Латинської Америки висловили підтримку Україні у війні проти Росії.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час спілкування в режимі відеоконференції з університетською спільнотою Аргентини звертався з закликом підтримати формулу миру. 

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Теги: Олена Кондратюк партії агресія

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