Країни Латинської Америки засудили агресію Росії проти України

Уперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України

Вперше країни Латинської Америки засудили російську агресію проти України. Про це йдеться на порталі Верховної Ради України.

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Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, повідомила, що вперше в Латинській Америці є спільна позиція християнсько-демократичних партій із чітким засудженням російської агресії проти України.

У текст Декларації вдалося включити окремий пункт, де виражається солідарність з Україною, підтримка Формули миру Президента України та засуджується російська агресія проти нашої держави.

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«Ми солідарні з народом України, який страждає на невиправдану, непровоковану російську агресію. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули світу для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного світу в Україні відповідно до Статуту ООН», – йдеться в документі.

Олена Кондратюк підкреслила, що це сталося вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію. 34 партії із 21 держави Латинської Америки висловили підтримку Україні у війні проти Росії.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський під час спілкування в режимі відеоконференції з університетською спільнотою Аргентини звертався з закликом підтримати формулу миру.