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ЄС попередив Маска щодо заходів за дезінформацію про атаку ХАМАС у Twitter

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС попередив Маска щодо заходів за дезінформацію про атаку ХАМАС у Twitter
Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Ілона Маска закликали надати «швидку, точну та повну відповідь» на прохання зв'язатися з Європолом протягом наступних 24 годин

Європейський союз може вжити заходів проти Twitter через поширення в соціальній мережі дезінформації щодо терористичних атак ХАМАС на Ізраїль. Про це йдеться у листі єврокомісара Тьєррі Бретона власнику Twitter Ілону Маску, повідомляє The Guardian.

«Після терористичних актів, скоєних ХАМАС проти Ізраїлю, у нас є підстави вважати, що ваша платформа використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС», – говориться у листі.

Бретон вказує, що в Twitter поширювали фальшиві та спотворені зображення та факти, включаючи старі зображення з збройних конфліктів, які не мали стосунку до поточних подій, або військові кадри, що насправді були взяті з відеоігор.

«Це явно помилкова інформація, що вводить в оману», – додав єврокомісар.

Він закликав Маска надати «швидку, точну та повну відповідь» на прохання зв'язатися з Європолом протягом наступних 24 годин і співпрацювати з «відповідними правоохоронними органами» стосовно дезінформації у Twitter.

До слова, кілька місяців тому в ЄС набули чинності закони, що регулюють контент у соцмережах на території країн блоку. Тепер Маску може загрожувати штраф у розмірі 6% його доходів від Twitter або повне блокування в ЄС, якщо він відмовиться виконувати вимоги.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Сьогодні, 10 жовтня, ізраїльська армія ліквідувала міністра економіки бойовиків ХАМАС Джавада Абу Шамалу, а також високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Газі. На посаді він керував фінансами організації та виділяв кошти на фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази», – йдеться у повідомленні головного речника Армії оборони Ізраїлю контрадмірала Даніеля Хагарі.

Також ми повідомляли, що унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу, а терористи з ХАМАСа будуть знищенні. 

Також ввечері 10 жовтня Ізраїль обстріляли з території Сирії.

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Теги: Єврокомісар Ізраїль фінансування ХАМАС Європейський союз

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