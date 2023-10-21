Північна Корея побачила велику загрозу в постачанні Atacms Україні

Україна може використовувати Atacms у межах своїх суверенних кордонів

Північна Корея розкритикувала рішення США

Північна Корея засудила Сполучені Штати Америки за постачання Україні балістичних ракет Atacms, заявивши, що будь-який удар по території Росії цими ракетами лише завадить мирним зусиллям.

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США таки поставили Україні ракетну систему класу «земля-земля» Atacms, «всупереч серйозній стурбованості та сильному протесту міжнародної спільноти», – зазначив посол Північної Кореї в Росії Сін Хон Чхор у заяві, опублікованій державним Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК ).

Посол заявляє, що Atacms «все одно використовуватиметься для завдання удару в глибині Росії, цього ніхто не може заперечувати». «Завдання удару в глибині ядерної держави Росії не допоможе швидкому завершенню і мирному вирішенню ситуації в Україні», – додав він.

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У Пентагоні раніше заявили, що ракети Atacms надаються Україні з гарантіями, що це озброєння використовуватиметься в межах суверенних кордонів України. Це означає, що ракети можуть запускатися по територіях окупованих Росією регіонів, у тому числі півострову Крим.

За даними США, Північна Корея надає Росії озброєння. За наявними у Вашингтона відомостями, в останній місяць північнокорейці відвантажили росіянам понад 1000 контейнерів із військовим спорядженням та боєприпасами.

У Кремлі заявляли, що інформація про початок постачання озброєнь із КНДР до Росії не ґрунтується на доказах.