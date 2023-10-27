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Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалити рішення про допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалити рішення про допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Конгрес США може ухвалити рішення про комплексний пакет допомоги Україні в наступні тижні

Члени американського Конгресу запевнили українських парламентаріїв під час зустрічей у Вашингтоні, що в найближчі тижні буде схвалений комплексний пакет допомоги для України, який передбачає значну підтримку. Про це стало відомо в четвер з результатів переговорів у столиці США члени делегації Верховної Ради України, передає «Укрінформ».

«Отже, новий спікер (Палати представників – ред.) обраний, і я сподіваюся, це дає шанс на «зелене світло» для підтримки України, Ізраїлю, Тайваню, а також для посилення прикордонного контролю», – зауважила народна депутатка України, глава фракції «Голос» Олександра Устинова.

Вона підкреслила, що для України ця підтримка надзвичайно важлива, особливо в умовах складної ситуації на сході країни. У цьому контексті вона висловила надію на те, що новий спікер Майк Джонсон включить у порядок денний голосування комплексного пакета, запропонованого президентом Байденом.

«Він (новий спікер – ред.) ніколи не казав, що не робитиме цього. Тож він не заперечував винесенню цього питання на голосування. І оскільки ми маємо підтримку обох партій, як серед республіканців, так і серед демократів, ми сподіваємося, що це буде прийнято», – зауважила Устинова.

У відповідь на запитання, як швидко це може відбутися, з огляду на результати спілкування української делегації з колегами у Конгресі США, Устинова висловила очікування, що може йтися про один чи кілька тижнів. Причому, за її словами, очікується, що спочатку за пакет проголосує Сенат, після чого Палата представників американського Конгресу.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає представників обох політичних партій у Конгресі обґрунтовувати необхідність подальшого виділення допомоги Україні тим, що та нібито стане запорукою економічного зростання в самих Штатах.

Теги: Адміністрація Президента США

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