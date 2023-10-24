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Пентагон повідомив, яка військова допомога потрібна Україні й Ізраїлю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон повідомив, яка військова допомога потрібна Україні й Ізраїлю
Патрік Райдер заявив, що Україна та Ізраїль потребують артилерійських снарядів 155 мм
фото з відкритих джерел

Представник Пентагону підкреслив, що ситуація на полі бою в обох країнах є різною, і в реальності не так багато схожих потреб між ними

Україна та Ізраїль потребують артилерійських снарядів 155 мм, і Сполучені Штати та їх союзники готові задовольнити ці потреби. Про це повідомив представник Пентагону, генерал Патрік Райдер, як повідомляє RBC-Ukraine.

«Ми зможемо підтримати Ізраїль у задоволенні його потреб. Ми зможемо підтримати також Україну з її потребами», – заявив Райдер.

Представник американського військового відомства також підкреслив, що ситуація на полі бою в обох країнах є різною, і в реальності не так багато схожих потреб між ними.

«Так, (снаряди – ред.) 155 мм – це сфера, загальна для обох. Але якщо говорити загалом, то це лише одна маленька сфера. І ми поки що не думаємо, що виникнуть якісь проблеми із забезпеченням обох країн», – додав він.

За словами Райдера, США, а також країни-союзники та партнери нарощують виробництво снарядів такого калібру.

«Тому ми впевнені, що врешті-решт зможемо задовольнити ці потреби», – наголосив представник Пентагону.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

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Теги: Ізраїль фінансування Україна президент райдер

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