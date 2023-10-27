США перекидають близько 900 військових на Близький Схід

Патрік Райдер зазначив, що військові направляються не до Ізраїлю

Сполучені Штати перекидають близько 900 військових на Близький Схід. Про це повідомив прессекретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

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За словами Райдера, приблизно 900 військовослужбовців США перебувають у процесі розгортання в районі операцій Центрального командування США.

До них належать сили, які раніше були переведені в стан готовності, і вони розгортаються з континентальної частини США.

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«Я не буду говорити про конкретні місця дислокації цих сил, але можу підтвердити, що вони не направляються до Ізраїлю», – сказав прессекретар Пентагону.

Серед підрозділів, що займають позиції в регіоні, – батарея висотної протиповітряної оборони з Форт-Блісса (штат Техас), батареї Patriot з Форт-Сілла (Оклахома), батареї Patriot і Avenger з Форт-Ліберті (Північна Кароліна) і пов'язані з ними штабні елементи ППО.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на серію атак, які здійснили ополченці, підтримувані Іраном, на американські військові бази на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки завдали ударів по двох іранських об’єктах в Сирії.

Раніше США заявили дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

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Нагадаємо, військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів.

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання».

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.