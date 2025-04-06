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Російські шпигунські датчики стежили за ядерними субмаринами Великої Британії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські шпигунські датчики стежили за ядерними субмаринами Великої Британії
Шпигунські пристрої були призначені для стеження за чотирма ядерними підводними човнами класу Vanguard
фото з відкритих джерел

Королівський військово-морський флот виявив шпигунські пристрої після того, як їх винесло хвилями на берег

У Великій Британії військові виявили приховані російські шпигунські сенсори у водах навколо Сполученого Королівства. Як інформує «Главком», про це пишуть Telegraph та Sunday Times.

Королівський військово-морський флот виявив ці шпигунські пристрої після того, як їх винесло хвилями на берег. Датчики визнали загрозою національній безпеці.

Як зазначає Sunday Times, ці пристрої, імовірно, були призначені для стеження за чотирма ядерними підводними човнами класу Vanguard, що входять до системи постійного морського стримування Великої Британії.

Медіа також зазначає, що російський флот спеціалізованих підводних човнів оснащений краще, ніж човни Великої Британії чи НАТО.

Високопоставлений британський військовий повідомив Telegraph, що «в Атлантиці вже вирує війна» і додав: «Це гра в кішки-мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо феноменальну активність Росії. Це трохи схоже на космічну гонку».

Також у Великій Британії підозрюють, що «якірні інциденти», які трапляються з кабелями у Балтійському морі, також можуть бути не випадковими. Тільки за останні 15 місяців їх було пошкоджено 11.

Співрозмовник Telegraph також каже, що російське розвідувальне судно «Янтарь», яке наближалося до британських берегів минулого року, і програма підводних досліджень, яку курує Головне управління глибоководних досліджень міноборони РФ, є частиною ширшої стратегії морського шпигунства кремля.

У відповідь Велика Британія разом із союзниками з НАТО та Об'єднаних експедиційних сил використовує новітні технології, зокрема штучний інтелект, для виявлення шпигунських операцій Росії і зміцнення підводного захисту.

«Наша система ядерного стримування продовжує патрулювати океани світу непомітно вже 56 років», – заявили в Міноборони Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, до організації яких залучали, зокрема, українців. Ці вибухи, ймовірно, є підготовкою до більшої спецоперації росіян із підриву посилок на вантажних рейсах до США і Канади. 

Також Британський суд визнав трьох громадян Болгарії російським шпигунами. 

Крім того, стало відомо, що у січні 2025 року британські ВМС були занепокоєні дивними звуками в океані. Біля узбережжя Шотландії почалися пошуки російських дронів, проте потім з’ясувалося, що порушниками спокою були кити.

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Теги: війна Міноборони РФ військові технології Велика Британія

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