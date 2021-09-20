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    США хочуть пускати тільки вакцинованих іноземців

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    Офіційно про нові правила для іноземців Білий дім оголосить 20 вересня - США хочуть пускати тільки вакцинованих іноземців
    Офіційно про нові правила для іноземців Білий дім оголосить 20 вересня
    фото: delfi

    За інформацією ЗМІ, США зажадають, щоб дорослі іноземці, що в'їжджають в країну, були повністю щеплені від коронавірусу

    Сполучені Шати Америки введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають в країну. Крім того, Вашингтон планує послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС, повідомляє CNN.

    За даними телеканалу, США зажадають, щоб дорослі іноземці, що в'їжджають в країну, були повністю щеплені від коронавірусу. Очікується, що про це Білий дім оголосить 20 вересня.

    Крім того, співрозмовники видання повідомили про плани Вашингтона послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС. Очікується, що пом'якшення почне діяти з листопада.

    До слова, Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Також Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

    Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

    Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

    Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

    Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.

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    Теги: ЄС США іноземці туризм Велика Британія карантин щеплення вакцинація кордон
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    США хочуть пускати тільки вакцинованих іноземців