США хочуть пускати тільки вакцинованих іноземців

За інформацією ЗМІ, США зажадають, щоб дорослі іноземці, що в'їжджають в країну, були повністю щеплені від коронавірусу

Сполучені Шати Америки введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають в країну. Крім того, Вашингтон планує послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС, повідомляє CNN.

За даними телеканалу, США зажадають, щоб дорослі іноземці, що в'їжджають в країну, були повністю щеплені від коронавірусу. Очікується, що про це Білий дім оголосить 20 вересня.

Крім того, співрозмовники видання повідомили про плани Вашингтона послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС. Очікується, що пом'якшення почне діяти з листопада.

До слова, Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Також Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.