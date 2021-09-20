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    Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом

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    Індія може відкрити кордони для туристів найближчим часом - Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом
    Індія може відкрити кордони для туристів найближчим часом
    Фото: The Hindu

    Першим 5 тис. туристів можуть вручити безкоштовні візи як спробу відродити сектори туризму, гостинності та авіації

    Влада Індії планує відкрити країну для іноземних туристів вперше за півтора року на тлі скорочення випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє The Hindu.

    За словами представника МВС країни, офіційне оголошення про дозвіл іноземним туристам відвідувати Індію може надійти протягом наступних 10 днів.

    Керівники Міністерства внутрішніх справ Індії обговорюють з усіма зацікавленими сторонами передбачувану дату та умови відкриття країни для іноземних туристів.

    Першим 5 тис. туристів можуть вручити безкоштовні візи як спробу відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які сильно постраждали від пандемії Covid-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун.

    19 вересня в Індії було зареєстровано 30 773 нових випадки захворювання, в той час як число активних випадків знизилося до 320 тисяч. Країна залишається на другому місці в світі за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу з початку пандемії.

    До слова, раніше 12 дітей померли від невідомої вірусної лихоманки в індійському північному штаті Уттар-Прадеш. Загальна кількість жертв епідемії цієї хвороби досягла в регіоні 68 чоловік, 40 із них – діти.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров’я Уттар-Прадеш, це тільки приблизна кількість померлих. Місцевий департамент охорони здоров’я не враховує померлих від лихоманки в приватних лікарнях і тих, хто помер удома, не звернувшись за допомогою до лікарів.

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    Теги: візи туризм Індія хвороби влада коронавірус
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    Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом