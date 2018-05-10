США і РФ висловили свої позиції щодо ізраїльських ударів по Сирії

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США підтримують ізраїльські удари по Сирії, РФ відзначає «тривожну тенденцію»

Нещодавні удари ізраїльських військ по іранських військових позиціях у Сирії викликали підтримку у Вашингтоні. В оприлюдненій у четвер,10 травня, заяві Білого дому наголошується на «міцній підтримці права Ізраїлю на самозахист». Так само в заяві засуджуються «провокаційні ракетні удари іранського режиму», завдані з сирійської території по підконтрольних Ізраїлю Голанських висотах.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав нинішню ескалацію між Ізраїлем та Іраном «досить тривожною тенденцією» та наголосив на необхідності вирішення всіх питань «через діалог», передає інформагенція «Інтерфакс».

На ескалацію між Ізраїлем та Іраном відреагували також і в Лондоні. Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон назвав «вкрай важливим уникати будь-якої подальшої ескалації», передає інформагенція AFP. Джонсон закликав, зокрема, іранське керівництво утриматися від подальших дій, котрі, на його думку, лише призведуть до дестабілізації регіону. Щодо Росії, то британський урядовець закликав Кремль «використати свій вплив» і натиснути на гравців у Сирії, аби ті «припинили націлені на дестабілізацію дії та працювали над пошуком ширшого політичного рішення» конфлікту.

Нагадаємо, раніше цього дня ізраїльські військові повідомили про обстріли іранських позицій та військових об'єктів у Сирії. Це стало відповіддю на ракетний удар по позиціях збройних сил Ізраїлю на Голанських висотах, здійснений іранськими силами «Аль-Кудс», що воюють у країні на боці урядових військ президента Башара Асада.

Від початку сирійського конфлікту в 2011 році повітряні сили Ізраїлю завдали близько сотні обстрілів об'єктів та іранських позицій у Сирії. Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман раніше застерігав Іран від довготривалої військової присутності в Сирії та заявив, що Ізраїль не дозволить Ірану закріпитися в цій країні.