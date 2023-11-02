ЦАХАЛ оприлюднив фото із наземної спецоперації у Секторі Гази

Ізраїльські пабліки повідомляють, що силам оборони Ізраїлю залишилося подолати близько 800 м

Наразі наземна операція ЦАХАЛу просувається за планом

Ізраїльські сухопутні війська під час наземної операції прорвали першу лінію оборони бойовиків ісламістського угрупування ХАМАС на півночі Сектора Гази. Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

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Наразі армія Ізраїлю «просувається за планом». Також ЦАХАЛ оприлюднив фото своєї наземної операції.

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Водночас ізраїльські пабліки повідомляють, що силам оборони Ізраїлю залишилося подолати близько 800 метрів.

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Нагадаємо, Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу.

Також сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі завдали удару по табору біженців Джабалія в Секторі Газа, що призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАСe та руйнування підземної інфраструктури бойовиків.