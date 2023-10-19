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Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази
У Секторі Гази гуманітарна катастрофа
фото: AP

У Газі розподілом допомоги займуться структури ООН

Єгипет у ніч на четвер оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Рафах. Про згоду Єгипту пропустити вантажівки до Гази оголосив президент США Джо Байден.

«Президент Єгипту Абдель Фаттах Сісі та американський президент Джо Байден домовилися про стійкі постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази через термінал Рафах», – оголосив прессекретар єгипетського президента Ахмед Фахмі. Коли розпочнуться поставки, він не уточнив.

Раніше президент США Джо Байден у літаку шляхом з Ізраїлю додому сказав журналістам, що президент Сісі в телефонній розмові з ним погодився пропустити в Газу через Рафах до 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

«Якщо ХАМАС конфіскує їх чи не пропустить – тоді все припиниться», – сказав Байден.

Він додав, що вантажівки пройдуть прикордонний пункт Рафах, швидше за все, не раніше ніж у п'ятницю.

«Вони збираються залатати дорогу. Їм треба буде заповнити ями, щоб вантажівки пройшли. Вони припускають, що на це завтра піде близько восьмої години», – сказав Байден журналістам на борту літака з Ізраїлю додому.

За його словами, у Газі розподілом допомоги займуться структури ООН.

Як повідомлялося, кількість внутрішньо переміщених осіб у секторі Гази з моменту чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту досягло 1 млн осіб.

Теги: Ізраїль Сектор Гази Джозеф Байден Єгипет

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