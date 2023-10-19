Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази

У Газі розподілом допомоги займуться структури ООН

Єгипет у ніч на четвер оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки гуманітарної допомоги до Сектору Гази через Рафах. Про згоду Єгипту пропустити вантажівки до Гази оголосив президент США Джо Байден.

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«Президент Єгипту Абдель Фаттах Сісі та американський президент Джо Байден домовилися про стійкі постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази через термінал Рафах», – оголосив прессекретар єгипетського президента Ахмед Фахмі. Коли розпочнуться поставки, він не уточнив.

Раніше президент США Джо Байден у літаку шляхом з Ізраїлю додому сказав журналістам, що президент Сісі в телефонній розмові з ним погодився пропустити в Газу через Рафах до 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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«Якщо ХАМАС конфіскує їх чи не пропустить – тоді все припиниться», – сказав Байден.

Він додав, що вантажівки пройдуть прикордонний пункт Рафах, швидше за все, не раніше ніж у п'ятницю.

«Вони збираються залатати дорогу. Їм треба буде заповнити ями, щоб вантажівки пройшли. Вони припускають, що на це завтра піде близько восьмої години», – сказав Байден журналістам на борту літака з Ізраїлю додому.

За його словами, у Газі розподілом допомоги займуться структури ООН.

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Як повідомлялося, кількість внутрішньо переміщених осіб у секторі Гази з моменту чергового загострення палестино-ізраїльського конфлікту досягло 1 млн осіб.