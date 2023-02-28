Між Китаєм та США розгорівся скандал через TikTok

Влада Китаю вважає доручення держустановам США видалити TikTok зловживанням владою

МЗС Китаю назвало доручення держустановам США видалити TikTok зловживанням владою. Про це пише Reuters.



За словами представника міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, США перебільшують концепцію національної безпеки та зловживають державною владою з метою придушення іноземних компаній.

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Так вона відреагувала на доручення адміністрації президента США федеральним установам видалити програму TikTok з усіх пристроїв та систем протягом 30 днів.

«Ми рішуче виступаємо проти цих неправильних дій», – зазначила Мао Нін.

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Раніше багато державних установ у США вже заборонили використання TikTok. Це пов'язано з побоюваннями, що китайська влада може використовувати додаток для стеження за американцями.

Цікаво, що 17 по 23 лютого на території Сполучених штатів проводилося опитування, під час якого на запитання відповіли понад тисячу громадян США від 18 років. Соціологічне дослідження проводила компанія McLaughlin & Associates. За підсумками опитування з'ясувалося, що майже половина громадян (понад 40% опитаних) переконані, що уряд Китаю веде підготовку до війни зі Сполученими Штатами. Голоси розподілилися так:

Понад 50% опитаних не згодні з тим, що КНР дає мільйони доларів медіа, агентствам новин та навчальним закладам у США.

24% американців, які погодилися взяти участь у опитуванні, не хотіли б, щоб у США заборонили соціальну мережу ТікТок.

62% опитаних згодні перестати використовувати ТікТок, будучи впевненими в тому, що Китай збирає персональні дані користувачів і шпигунить за користувачами.

30% учасників соціологічного опитування не вважають, що Китай піде війною на США.

42% американців, які відповіли на запитання, переконані в тому, що влада КНР збирається воювати з Америкою і вже готується до цього.

Нагадаємо, стало відомо, що дві найбільші керівні установи Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати TikTok із міркувань кібербезпеки. Керівництво ЄС занепокоєне, що Китай може використовувати свій застосунок для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.