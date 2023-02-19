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Олексій Кущ Фінансовий експерт

24 лютого може обійтися без ракетних ударів

glavcom.ua
Беззуба політика Китаю стосовно найбільшого військового конфлікту сучасності, ризикує перетворити КНР на геополітичну бульбашку
фото: Bloomberg

Китай розуміє слабкість своєї позиції щодо російської агресії

Це лише припущення, але 24 лютого 2023 року Сі Цзіньпін оголосить свій варіант мирного врегулювання у російсько-українській війні.

Це буде, скоріш за все, варіант заморожування конфлікту зі спробою активувати новий дискурс щодо розподілу геополітичних інтересів.

Схожої політики Радянський Союз притримувався під час війни у Перській затоці між Іраком і коаліцією США за відновлення територіальної цілісності Кувейту, як, наприклад, заява СРСР з цього приводу:

«Мы твердо и ясно выступаем за то, чтобы как можно скорее погасить разгорающийся пожар, восстановить положение, существовавшее до 2 августа, вывести стороны на политический диалог с целью мирного улаживания спорных вопросов».

Китай розуміє слабкість своєї позиції.

Територіальна цілісність для нього святе, а тут Пекін пішов за обіцянками Москви за три дні вирішити «українське питання» і попав у пастку.

Підтримати РФ зараз – це наплювати на фактор Тибету, уйгурів, Тайваню...

Не підтримати – посилити геополітичний баланс на користь США.

Але беззуба політика Китаю стосовно найбільшого військового конфлікту сучасності, ризикує перетворити КНР на геополітичну бульбашку, яка генерує лише занепокоєння та заклики «жити мирно», хоча це вже неможливо.

Китай втрачає свій авторитет як світовий лідер. У нього немає чіткої позиції.

24 лютого буде здійснена спроба виправити це і надолужити час, подарований авансом Пекіном Москві. Серед позитивного – обстрілів в цей день може не бути. Москва поважає китайських товаришів.

А ми свій китайський вектор втратили давно і навіть не намагались його відновити. Тому нам залишається лише спостерігати і чекати геополітичну рамку від союзників.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай Сі Цзіньпін 24 лютого Москва

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