США ввели нові санкції проти Венесуели



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До списку санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA

США ввели додаткові санкції проти Венесуели. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Повідомляється, що в список санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA Мануель Кеведо. Кеведо з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом.

Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели «законно обраного президента і уряду«.

Зазначимо, у Венесуелі прихильники опозиції планують вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити в країну гуманітарні конвої.