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    У світі

    США ввели нові санкції проти Венесуели

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    США ввели нові санкції проти Венесуели

    До списку санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA

    США ввели додаткові санкції проти Венесуели. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

    Повідомляється, що в список санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA Мануель Кеведо. Кеведо з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.

    Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро розповів, що міністр закордонних справ країни Хорхе Арреаса провів секретні переговори зі спецпредставником Державного департаменту США у Венесуелі Еліоттом Абрамсом.

    Нібито спецпредставникові Держдепу запропонували приїхати до Венесуели за особистим запрошенням Мадуро, щоб США переконалися в підтримці народом Венесуели «законно обраного президента і уряду«.

    Зазначимо, у Венесуелі прихильники опозиції планують вийти на вулиці міст, щоб продовжити тиск на президента Ніколаса Мадуро і закликати його пустити в країну гуманітарні конвої.

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