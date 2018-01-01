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    Стало відомо, хто представлятиме Німеччину на «Євробаченні-2018»

    Право представляти ФРН отримав хлопець, який здобув славу за допомогою YouTube
    У 2018 році на пісенному конкурсі «Євробачення» Німеччину представлятиме Міхаель Шульте (Michael Schulte) з піснею You Let Me Walk Alone. 27-річний виконавець, котрий походить з північного заходу ФРН, обійшов п'ятьох конкурентів у програмі «Наша пісня для Лісабона», яка ввечері в четвер, 22 лютого, вийшла на телеканалі ARD.
    • Сьогодні, 17:16
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    <span>Міхаель Шульте (ліворуч)</span>
    Міхаель Шульте (ліворуч)

    Право представляти ФРН отримав хлопець, який здобув славу за допомогою YouTube

    У 2018 році на пісенному конкурсі «Євробачення» Німеччину представлятиме Міхаель Шульте (Michael Schulte) з піснею You Let Me Walk Alone.

    27-річний виконавець, котрий походить з північного заходу ФРН, обійшов п'ятьох конкурентів у програмі «Наша пісня для Лісабона», яка ввечері в четвер, 22 лютого, вийшла на телеканалі ARD.

    Шульте представлятиме Німеччину у фіналі конкурсу, який 12 травня проходитиме в Португалії. Його пісня присвячена батькові, що помер, і за стилем віддалено нагадує композиції ірландця Еда Ширана.

    Слави як виконавець та музичний аранжувальник Міхаель Шульте здобув завдяки YouTube. У 2008 році на своєму каналі він вперше виклав власні кавер-версії трендових на той час композицій. Справжньою бомбою став відеокліп, де Шульте представив кавер-версію хіта «Umbrella» американської поп-діви Ріанни. Після цього він став оприлюднювати свої аранжування постійно. Сьогодні на його каналі в YouTube зареєстровано понад  50 мільйонів переглядів, а кількість абонентів перевищила 200 тисяч осіб.

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    Нагадаємо, минулого року на «Євробаченні» здобув перемогу представник Португалії Сальвадор Собрал. На конкурсі в Києві він виконав джазову баладу з елементами фадо «Amar pelos dois». Упродовж останніх років Німеччина невдало виступає на «Євробаченні». У 2015 і 2016 роках німецькі виконавці посіли останні місця, в 2017 році - передостаннє.

    Телекомпанія ARD, яка є організатором конкурсу в Німеччині, цього року змінила правила відбору кандидатів. Результати голосування за учасників відбіркового конкурсу в рівних частинах складалися з вотуму телеглядачів, міжнародного журі та експертів «Євробачення».

     

    Джерело: DW

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