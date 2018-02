Стало відомо, хто представлятиме Німеччину на «Євробаченні-2018»

Право представляти ФРН отримав хлопець, який здобув славу за допомогою YouTube

У 2018 році на пісенному конкурсі «Євробачення» Німеччину представлятиме Міхаель Шульте (Michael Schulte) з піснею You Let Me Walk Alone. 27-річний виконавець, котрий походить з північного заходу ФРН, обійшов п'ятьох конкурентів у програмі «Наша пісня для Лісабона», яка ввечері в четвер, 22 лютого, вийшла на телеканалі ARD.