Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, коли розпочнеться звільнення ізраїльських заручників

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли розпочнеться звільнення ізраїльських заручників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Звільнення заручників почнеться згідно з початковою домовленістю між сторонами

Звільнення заручників із Сектора Гази розпочнеться не раніше п'ятниці. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel.

Представник ХАМАСу, Мусса Абу Марзук, раніше заявив, що угода набуде чинності о 10 годині ранку в четвер. Високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності підтвердив цю інформацію кілька годин потому.

Однак Ханегбі у своїй останній заяві сказав, що «переговори про звільнення наших заручників постійно просуваються».

«Звільнення почнеться згідно з початковою домовленістю між сторонами, і не раніше п'ятниці», – заявив Ханегбі.

Як повідомлялося, що кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про визволення близько 50 заручників, які були викрадені у Cекторі Гази. 

Раніше один із лідерів ХАМАС, глава політбюро Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання близьке до укладання угоди про перемир’я з Ізраїлем.

У понеділок, 20 листопада, Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу. 

До слова, сили оборони Ізраїлю виявили лабораторію для виготовлення ракет та зброї, а також входи у тунель у мечеті, розташованій в районі Зейтун у місті Газа.

Теги: чиновник ХАМАС звільнення переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
24 жовтня, 07:11
Туреччина планує забезпечити громадянам власну нафту
Туреччина поообіцяла забезпечити громадян власною нафтою
25 жовтня, 11:46
ХАМАС готовий обміняти заручників на палестинських ув’язнених
ХАМАС хоче обміняти заручників на палестинських ув’язнених
29 жовтня, 02:51
Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання
Війна в Ізраїлі. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання
29 жовтня, 23:07
Шотландія вирішила допомогти людям із Сектору Гази
Уряд європейської країни став на бік громадян Сектору Гази
26 жовтня, 10:00
Ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів
Ізраїль розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАСу у Секторі Гази
2 листопада, 14:26
Володимир Зеленський виступив на конференції Reuters Next
Зеленський розповів, коли буде наступне важливе рішення щодо вступу в ЄС
8 листопада, 22:56
ЦАХАЛ розпочав наземну операцію на території лікарні «Аль-Шифа» у Газі
Операція Ізраїлю в лікарні Сектора Гази: ХАМАС звинуватив Байдена
15 листопада, 07:17
Законопроєкт про смертну кару винесуть на розгляд комісії Кнесету з національної безпеки
Ізраїль вирішив повернутися до смертної кари для терористів
18 листопада, 22:38

Соціум

«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
«Скіфське золото» їде до України: російські музейники благають про «справедливість»
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Скільки українців готові залишитись у Данії після війни? Промовисті результати опитування
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
Окупанти заявили про атаку дронів на військову частину в РФ
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
У Бурятії окупант купив довідку про смерть, щоб не йти на війну
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Європейська країна встановила історичний рекорд за кількістю біженців
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч
Заворушення в Ірландії, вибухи в України: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7312
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua