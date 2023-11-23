Стало відомо, коли розпочнеться звільнення ізраїльських заручників

Звільнення заручників почнеться згідно з початковою домовленістю між сторонами

Звільнення заручників із Сектора Гази розпочнеться не раніше п'ятниці. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представник ХАМАСу, Мусса Абу Марзук, раніше заявив, що угода набуде чинності о 10 годині ранку в четвер. Високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності підтвердив цю інформацію кілька годин потому.

Однак Ханегбі у своїй останній заяві сказав, що «переговори про звільнення наших заручників постійно просуваються».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звільнення почнеться згідно з початковою домовленістю між сторонами, і не раніше п'ятниці», – заявив Ханегбі.

Як повідомлялося, що кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про визволення близько 50 заручників, які були викрадені у Cекторі Гази.

Раніше один із лідерів ХАМАС, глава політбюро Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання близьке до укладання угоди про перемир’я з Ізраїлем.

У понеділок, 20 листопада, Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, сили оборони Ізраїлю виявили лабораторію для виготовлення ракет та зброї, а також входи у тунель у мечеті, розташованій в районі Зейтун у місті Газа.