Ізраїль схвалив план визволення заручників – ЗМІ

Бойовики ХАМАС згідно з планом звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок

Перших заручників може бути звільнено у четвер 23 листопада

Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду про визволення близько 50 заручників, які були викрадені у Cекторі Гази. Про це повідомляє Times of Israel.

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Ця угода передбачає звільнення 30 дітей, 8 матерів та 12 жінок, які були викрадені терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня в рамках п'ятиденного припинення вогню бойовики.

Також, в рамках угоди, Ізраїль погодився на припинення вогню на п'ять днів по шість годин у Секторі Гази та можливе звільнення від 150 до 300 палестинських жінок та неповнолітніх за попередніми оцінками.

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Під час припинення вогню до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями буде 300 вантажівок.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, перших заручників може бути звільнено у четвер 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно – приблизно по 12 заручників на день.

Раніше один із лідерів ХАМАС, глава політбюро Ісмаїл Ханія заявив, що угруповання близьке до укладання угоди про перемир’я з Ізраїлем.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 листопада, Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу.

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До слова, сили оборони Ізраїлю виявили лабораторію для виготовлення ракет та зброї, а також входи у тунель у мечеті, розташованій в районі Зейтун у місті Газа.