Операція Ізраїлю в лікарні Сектора Гази: ХАМАС звинуватив Байдена

ХАМАС стверджує, що президент США несе повну відповідальність за штурм лікарні Ізраїлем

Уночі 15 листопада ізраїльські військові почали наземну операцію на території лікарні «Аль-Шифа» у Газі. ХАМАС оприлюднив заяву, в якій поклав всю відповідальність за наслідки цієї операції на Ізраїль та особисто президента США Джо Байдена. Про це пише BBC.

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ХАМАС стверджує, що президент США Джо Байден несе повну відповідальність за штурм лікарні Ізраїлем.

Бойовики угруповання запевняють, що зроблена напередодні заява США про те, що під лікарнею «Аль-Шифа» дійсно розташований командний пункт ХАМАС, дала ізраїльській армії зелене світло на штурм лікарні.

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ХАМАС заперечує, що використовує лікарню як щит для свого підземного командного і опорного пункту.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в найбільшій лікарні Сектора Гази «Аль-Шифа».

Раніше ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. За словами міністра оборони Ізраїлю Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».