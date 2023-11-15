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Операція Ізраїлю в лікарні Сектора Гази: ХАМАС звинуватив Байдена

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Операція Ізраїлю в лікарні Сектора Гази: ХАМАС звинуватив Байдена
ЦАХАЛ розпочав наземну операцію на території лікарні «Аль-Шифа» у Газі
фото: AFP

ХАМАС стверджує, що президент США несе повну відповідальність за штурм лікарні Ізраїлем

Уночі 15 листопада ізраїльські військові почали наземну операцію на території лікарні «Аль-Шифа» у Газі. ХАМАС оприлюднив заяву, в якій поклав всю відповідальність за наслідки цієї операції на Ізраїль та особисто президента США Джо Байдена. Про це пише BBC. 

ХАМАС стверджує, що президент США Джо Байден несе повну відповідальність за штурм лікарні Ізраїлем.

Бойовики угруповання запевняють, що зроблена напередодні заява США про те, що під лікарнею «Аль-Шифа» дійсно розташований командний пункт ХАМАС, дала ізраїльській армії зелене світло на штурм лікарні.

ХАМАС заперечує, що використовує лікарню як щит для свого підземного командного і опорного пункту.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила про здійснення точної та цілеспрямованої операції проти ХАМАСу в найбільшій лікарні Сектора Гази «Аль-Шифа».

Раніше ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. За словами міністра оборони Ізраїлю Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».

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Теги: Ізраїль армія військові президент ХАМАС штурм

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