Ізраїль вирішив повернутися до смертної кари для терористів

Законопроєкт про смертну кару винесуть на розгляд комісії Кнесету з національної безпеки

У історії єврейської держави страту застосовували лише двічі

В Ізраїлі мають намір запровадити смертну кару. Зокрема, для терористів. Про це заявив міністр національної безпеки Ітамар Бен Ґвір, повідомляє The Times of Israel.

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Гвір повідомив, що в понеділок він внесе законопроєкт, уже підготовлений його партією «Оцма Єгудіт», на розгляд комісії Кнесету з національної безпеки.

«Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроект», – додав він.

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У історії єврейської держави смертну кару застосовували лише двічі, востаннє – у 1962 році, коли було страчено архітектора Голокосту Адольфа Ейхмана.

До слова, Армія оборони Ізраїлю близька до того, щоб знищити військову інфраструктуру угруповання ХАМАС на півночі Гази. Про це заявив очільник штабу ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Герці Га-Леві. 16 листопада ЦАХАЛ повідомив, що завдав авіаударів по об’єктах ліванського ісламістського угруповання «Хезболла». Крім того, нещодавно ізраїльські війська завдали удару по терористу, який діяв на території Лівану.

Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази. Про це йдеться на сайті організації.

Резолюція була внесена Мальтою. Її прийняли 12 голосами «за». Вона закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектора Гази протягом достатньої кількості днів, щоб забезпечити доступ допомоги мирним мешканцям. Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Також йдеться про те, що всі сторони мають виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права.