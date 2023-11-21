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США звинуватили ХАМАС у геноциді проти Ізраїлю

Діана Гасюк
glavcom.ua
США звинуватили ХАМАС у геноциді проти Ізраїлю
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі нагадав, що нещодавно бойовики ХАМАС погрожували Ізраїлю

У понеділок, 20 листопада, Білий дім звинуватив ХАМАС у геноциді ізраїльського народу. Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

«Те, що прагне ХАМАС, безперечно, це геноцид. Вони хочуть стерти Ізраїль з карти світу. Вони говорили про це публічно і не раз», – сказав Джон Кірбі.

Чиновник нагадав, що нещодавно бойовики ХАМАС погрожували Ізраїлю.

«Вони говорили, що не зупиняться. Те, що сталося 7 жовтня, повторюватиметься знову і знову», – наголосив Кірбі.

Терористи вбивали та різали безневинних людей у їхніх власних будинках, а також на музичному фестивалі. На думку адміністрації США це «геноцидні наміри».

За словами Кірбі, Ізраїль не намагається знищити палестинський народ чи стерти Сектор Гази з карти світу.

«Ізраїль намагається захиститись від терористичної загрози геноциду», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що сили оборони Ізраїлю виявили лабораторію для виготовлення ракет та зброї, а також входи у тунель у мечеті, розташованій в районі Зейтун у місті Газа.

Нагадаємо, найбільша лікарня у Газі більше не придатна для надання медичних послуг. Брак чистої води, палива, ліків, їжі та іншої необхідної допомоги за останні шість тижнів спричинив те, що колись найбільша, найсучасніша та найкраще обладнана лікарня у Газі фактично перестала функціонувати як медичний заклад.

Теги: ХАМАС Сектор Гази лікарня Ізраїль геноцид

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