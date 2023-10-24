Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі та на Черкащині
У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, окупанти заявили про можливу «підводну атаку». Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. У Черкаській області пролунали вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.
Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані
У ніч проти 24 жовтня військові сили Ізраїлю завдали ударів по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані. Про це повідомляє в Telegram армія Ізраїлю.
«Нещодавно ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації «Хезболла». Серед них військовий комплекс, військовий пост і спостережний пункт, який використовується «Хезболла», – йдеться в повідомленні армії Ізраїлю.
Також зазначається, що ударів було завдано у відповідь на пуски ракет і протитанкових боєприпасів з території Лівану.
Вибухи в окупованому Севастополі
У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, окупанти заявили про можливу «підводну атаку». Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Telegram-канал «Кримський вітер».
«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді – Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника», – написав Розважаєв.
Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі. Також повідомлялося про звуки стрілянини.
Бойовики ХАМАС звільнили двох заручниць
ХАМАС звільнив із полону ще двох жінок, які є громадянками Ізраїлю. Про це йдеться у матеріалах видань CNN, Sky News, The Jerusalem Post.
Стверджується, що звільнення заручників стало результатом активних зусиль Єгипту.
ХАМАС зазначає, що звільнення відбулося з «гуманітарних причин».
Водночас Sky News повідомляє, що жінок відпустили у відповідь на посередництво Катару та Єгипту. За інформацією джерел CNN, жінок передали Червоному Хресту. Один з ізраїльських чиновників сказав виданню, що вони ще не перебувають в Ізраїлі.
Видання Ynet пише, що звільненим жінкам 80 і 85 років. Їхні чоловіки, яким за 80 років, залишаються в полоні.
Вибухи на Черкащині
У Черкаській області пролунали вибухи, повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони. Про це поінформували голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та кореспонденти «Суспільне».
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування в регіоні ударних безпілотників типу «Шахед».
Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар
Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». Про це повідомляє арабське видання Al Mayadeen.
Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.
Як пише «Голос Америки», президент США Джо Байден під час виступу перед журналістами перервав свій виступ, не уточнивши причини. Це сталося незабаром після того, як ХАМАС оголосив у понеділок про звільнення ще двох жінок-заручниць, літніх громадянок Ізраїлю.
Журналіст Reuters Стів Голланд наголосив, що виїзд Байдена був запланованим, а не екстреним. Байден вирушив обговорити ситуацію в Ізраїлі.
У Пентагоні підтвердили спробу бойовиків атакувати американську військову базу в Сирії за допомогою ударних безпілотників.
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