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Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Черкащині, бойовики в Сирії атакували американську базу: головне за ніч
фото ілюстративне

У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі та на Черкащині

У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, окупанти заявили про можливу «підводну атаку». Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. У Черкаській області пролунали вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 24 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ізраїль вдарив по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані

У ніч проти 24 жовтня військові сили Ізраїлю завдали ударів по військовому комплексу «Хезболли» в Лівані. Про це повідомляє в Telegram армія Ізраїлю.

«Нещодавно ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах, що належать терористичній організації «Хезболла». Серед них військовий комплекс, військовий пост і спостережний пункт, який використовується «Хезболла», – йдеться в повідомленні армії Ізраїлю.

Також зазначається, що ударів було завдано у відповідь на пуски ракет і протитанкових боєприпасів з території Лівану.

Вибухи в окупованому Севастополі

У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, окупанти заявили про можливу «підводну атаку». Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Telegram-канал «Кримський вітер».

«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді – Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника», – написав Розважаєв.

Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі. Також повідомлялося про звуки стрілянини.

Бойовики ХАМАС звільнили двох заручниць

ХАМАС звільнив із полону ще двох жінок, які є громадянками Ізраїлю. Про це йдеться у матеріалах видань CNN, Sky News, The Jerusalem Post.

Стверджується, що звільнення заручників стало результатом активних зусиль Єгипту.

ХАМАС зазначає, що звільнення відбулося з «гуманітарних причин».

Водночас Sky News повідомляє, що жінок відпустили у відповідь на посередництво Катару та Єгипту. За інформацією джерел CNN, жінок передали Червоному Хресту. Один з ізраїльських чиновників сказав виданню, що вони ще не перебувають в Ізраїлі.

Видання Ynet пише, що звільненим жінкам 80 і 85 років. Їхні чоловіки, яким за 80 років, залишаються в полоні.

Вибухи на Черкащині

У Черкаській області пролунали вибухи, повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони. Про це поінформували голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та  кореспонденти «Суспільне».

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування в регіоні ударних безпілотників типу «Шахед».

Бойовики в Сирії атакували американську базу Аль-Омар

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання». Про це повідомляє арабське видання Al Mayadeen.

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

Як пише «Голос Америки», президент США Джо Байден під час виступу перед журналістами перервав свій виступ, не уточнивши причини. Це сталося незабаром після того, як ХАМАС оголосив у понеділок про звільнення ще двох жінок-заручниць, літніх громадянок Ізраїлю.

Журналіст Reuters Стів Голланд наголосив, що виїзд Байдена був запланованим, а не екстреним. Байден вирушив обговорити ситуацію в Ізраїлі.

У Пентагоні підтвердили спробу бойовиків атакувати американську військову базу в Сирії за допомогою ударних безпілотників. 

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Теги: звільнення вітер ХАМАС президент Telegram військові армія окупанти росія

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