Стало відомо, коли Сенат США може розглядати імпічмент Трампу
Сенат США може розглядати імпічмент Трампу через годину після інавгурації Байдена
Про це пише видання Politico.
Інавгурація Байдена призначена на 20 січня о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).
Видання повідомляє, що розгляд питання про імпічмент Трампу за статтею «підбурювання до заколоту» може бути призначений на 13:00.
«Суд над Трампом за звинуваченням у «підбурюванні до повстання» розпочнеться о 13:00 20 січня – всього через годину після того, як Байден буде приведений до присяги і Трамп стане колишнім президентом, за умови, що статті надійдуть до 19 січня», – йдеться в повідомленні.
До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.
Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.
Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.