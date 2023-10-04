Палата представників США призначила тимчасового спікера

Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті. Про це повідомляє ВВС.

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«Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною», – заявив республіканець Стів Вомак.

Цей епізод має безпрецедентний характер у сучасній історії Сполучених Штатів. Наразі Палата представників переживає період невизначеності, але існує процедура, що вказує на подальший розвиток подій.

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Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який підтримував Маккарті, тепер обіймає посаду тимчасового спікера. Він оголосив про перерву в роботі Палати представників.

Неясно, чи матиме тимчасовий спікер повний авторитет, чи обмежений адміністративними повноваженнями та контролем над організацією нових виборів.

Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

Є ймовірність, що до обрання нового спікера в парламенті пануватиме хаос.

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Нагадаємо, Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Важливо зауважити, що Демократична партія у повному обсязі проголосувала за відставку Маккарті, хоча перед голосуванням у американських ЗМІ було багато розмов про можливість демократів спробувати врятувати Маккарті від відставки, встановивши певні умови, зокрема, підтримку надання допомоги Україні.