Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Палата представників США призначила тимчасового спікера

Діана Гасюк
glavcom.ua
Палата представників США призначила тимчасового спікера
Патрік МакГенрі
фото: BBC

Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори

Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі після відставки Кевіна Маккарті. Про це повідомляє ВВС.

«Посада спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки оголошується вакантною», – заявив республіканець Стів Вомак.

Цей епізод має безпрецедентний характер у сучасній історії Сполучених Штатів. Наразі Палата представників переживає період невизначеності, але існує процедура, що вказує на подальший розвиток подій.

Патрік МакГенрі з Північної Кароліни, який підтримував Маккарті, тепер обіймає посаду тимчасового спікера. Він оголосив про перерву в роботі Палати представників.

Неясно, чи матиме тимчасовий спікер повний авторитет, чи обмежений адміністративними повноваженнями та контролем над організацією нових виборів.

Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера або коли відбудуться нові вибори.

Є ймовірність, що до обрання нового спікера в парламенті пануватиме хаос.

Нагадаємо, Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Важливо зауважити, що Демократична партія у повному обсязі проголосувала за відставку Маккарті, хоча перед голосуванням у американських ЗМІ було багато розмов про можливість демократів спробувати врятувати Маккарті від відставки, встановивши певні умови, зокрема, підтримку надання допомоги Україні.

Теги: вибори відставка США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО
Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО
Вчора, 20:11
Фіцо заявив, що зробить усе можливе для початку мирних переговорів між Україною та РФ
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
1 жовтня, 17:08
Під час зустрічі сторони обговорили системне посилення України та посилення українських оборонних спроможностей
Україна й США домовилися про спільне виробництво систем ППО
22 вересня, 03:51
США надають Україні новий пакет військової допомоги
США надають Україні новий пакет військової допомоги
22 вересня, 01:18
Ллойд Остін: «Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію»
«Рамштайн-15»: Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України
19 вересня, 12:32
Президент Ірану Ебрагім Раїсі хоче схилити Україну до переговорів
Пособник Путіна приїхав в ООН переконувати, що треба домовлятися про мир
19 вересня, 09:58
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
США спільно з Литвою здійснили кібероперацію, пов'язану з російськими хакерами
14 вересня, 05:51
Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ
Один із найбільших банків США згортає мережу своїх банкоматів у РФ
4 вересня, 16:04
Зеленський підтвердив звільнення Резнікова
Резніков подав у відставку
4 вересня, 09:54

Соціум

Палата представників США призначила тимчасового спікера
Палата представників США призначила тимчасового спікера
Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті
Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті
У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих
У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих
В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху
В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху
У Німеччині помер зять Степана Бандери
У Німеччині помер зять Степана Бандери
Українцям у Ірландії змінюють умови перебування: консул повідомив деталі
Українцям у Ірландії змінюють умови перебування: консул повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
43K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
24K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
15K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
14K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
6120
Дві області після перевірки отримали нових військкомів

Новини

4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Вчора, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
2 жовтня, 07:17

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту