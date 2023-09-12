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Росія не зможе провести велику наступальну операцію цього року – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія не зможе провести велику наступальну операцію цього року – Bloomberg
Триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото з відкритих джерел

Росії не вдасться провести наступальну операцію, оскільки у неї не вистачає військ і боєприпасів

Росія цього року не зможе провести масштабну наступальну операцію, оскільки у неї не вистачає військ і боєприпасів. Про це повідомив анонімний чиновник НАТО виданню Bloomberg.

За словами журналістів, водночас в Альянсі стурбовані майбутньою зустріччю очільника Кремля Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у Владивостоці. Передбачається, що їхні переговори можуть призвести до додаткового постачання зброї Кремлю.

Зазначимо, що видання раніше писало, що хоча Пхеньян і Москва відкинули звинувачення США в постачанні зброї, Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можуть бути використані радянською зброєю.

«Постачання боєприпасів із Північної Кореї навряд чи матимуть вирішальне значення в короткостроковій перспективі, але полегшать Росії продовження війни на виснаження», – заявив професор із питань національної безпеки у Військово-морському коледжі США Теренс Реріг.

За словами Реріги, Путін вважає, що зможе «пережити» Україну.

Представник НАТО заявив, що Північна Корея постачала боєприпаси, зокрема піхотні ракети і ракети, ПВК «Вагнер», коли найманці ще діяли в Україні, але доставлене досі обладнання не змінило динаміки бойових дій.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ просунулися щонайменше на чотирьох напрямках – під Бахмутом, Опитним, а також в Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою.

До слова, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Теги: війна росія Північна Корея путін НАТО

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