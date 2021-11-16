Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі

Напередодні омбудсменка Людмила Денісова не змогла зустрітися з Михайлом Саакашвілі

Грузинський міністр аргументував недопуск Денісової до Михайла Саакашвілі турботою про його здоров'я

У міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні не передбачений законодавством. Про це повідомляє Sputnik.Грузия.

«Грузинське законодавство не передбачає вхід (до тюремної лікарні, – ред.) українського омбудсмена, і такої потреби немає, у нас немає такого зобов'язання», – сказав міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе.

Грузинський міністр також аргументував недопуск Денісової до Михайла Саакашвілі турботою про його здоров'я.

«Коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, ми зобов'язані максимально постаратися захистити його здоров'я. Саме з цим мотивом омбудсмена поки що не впустили», – пояснив очільник міністерства юстиції Грузії Раті Брегадзе.

Брегадзе також заявив, що їм з Денісовою варто було б зустрітися, щоб було враховано позицію обох сторін.

Як відомо, напередодні Денісова не змогла зустрітися з Саакашвілі.

Зазначимо, у Тбіліському суді у вівторок, 16 листопада, відбудеться процес у порушеній кримінальній справі про незаконне перетинання державного кордону Грузії експрезидентом Михайлом Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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