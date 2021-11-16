Європейський суд з прав людини закликав Грузію надати Саакашвілі допомогу

ЄСПЛ закликав Грузію надати Саакашвілі допомогу та визнав, що його здоров'я перебуває від загрозою

Європейський суд з прав людини закликає Саакашвілі припинити голодування

Європейський суд з прав людини визнав, що Михайлу Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди через оголошене ним голодування. Також суд закликав Саакашвілі припинити голодувати. Про це повідомила Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Денісова повідомила, що 10 листопада суд вирішив звернутися до уряду Грузії з вимогою поінформувати про поточний стан здоров'я Саакашвілі. Також у суді вказують, що необхідно скласти план лікування для одужання грузинського експрезидента, додала Денісова.

«Водночас Суд закликав заявника припинити голодування. Він також запропонував сторонам протягом двох тижнів (до 24 листопада 2021 року) направити подання щодо цих тимчасових заходів», – написала Людмила Денісова.

Про своє рішення ЄСПЛ повідомив у пресрелізі, опублікованому 16.11.2021 у справі «Саакашвілі проти Грузії» (заява № 54641/21).

«Ухвалюючи застосування заходів, ЄСПЛ взяв до уваги аргументи, наведені у клопотанні Михайла Саакашвілі про переведення його до багатопрофільної цивільної лікарні, як рекомендували медичний консиліум та Омбудсмани Грузії й України», – пояснила Денісова.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.