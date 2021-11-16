  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Саакашвілі відмовився дистанційно брати участь у суді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До пенітенціарної установи було направлено запит з пропозицією Саакашвілі бути присутнім на засіданні дистанційно, від чого він відмовився - Саакашвілі відмовився дистанційно брати участь у суді
    До пенітенціарної установи було направлено запит з пропозицією Саакашвілі бути присутнім на засіданні дистанційно, від чого він відмовився
    фото: kurs

    Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону

    Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився від дистанційного включення на судовому процесі 16 листопада. Про це повідомляє Грузія Online.

    За словами судді Давида Куртанідзе, до пенітенціарної установи було направлено запит з пропозицією Саакашвілі бути присутнім на засіданні дистанційно, від чого останній відмовився, скориставшись своїм правом.

    «До пенітенціарної служби направлено запит про представлення Михайла Саакашвілі в суді або про проведення процесу дистанційно, у цьому випадку суду не потрібна згода сторони», – сказав Куртанідзе.

    16 листопада Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону.

    Сьогодні Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі.

    Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

    Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

    Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

    Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

    Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

    Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

    Читайте також:
    Теги: суд Михайло Саакашвілі Грузія в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Саакашвілі відмовився дистанційно брати участь у суді