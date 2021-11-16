Саакашвілі відмовився дистанційно брати участь у суді

До пенітенціарної установи було направлено запит з пропозицією Саакашвілі бути присутнім на засіданні дистанційно, від чого він відмовився

Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився від дистанційного включення на судовому процесі 16 листопада. Про це повідомляє Грузія Online.

За словами судді Давида Куртанідзе, до пенітенціарної установи було направлено запит з пропозицією Саакашвілі бути присутнім на засіданні дистанційно, від чого останній відмовився, скориставшись своїм правом.

«До пенітенціарної служби направлено запит про представлення Михайла Саакашвілі в суді або про проведення процесу дистанційно, у цьому випадку суду не потрібна згода сторони», – сказав Куртанідзе.

16 листопада Тбіліський державний суд розглядає справу про незаконне перетинання експрезидентом державного кордону.

Сьогодні Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.