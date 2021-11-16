У Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі

Саакашвілі голодує у грузинській в’язниці вже 47 день поспіль

У Грузії створено спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Михайла Саакашвілі, який голодує у в’язниці вже 47 день поспіль. Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова за підсумками зустрічі з народним захисником Грузії Ніно Ломджарією.

«Народний захисник Грузії повідомила про створення спеціалізованої комісії висококваліфікованих лікарів різних профілів, які одержали від неї доручення на відвідування медзакладу в’язниці № 18. Сьогодні вони розпочнуть перевірку стану здоров’я Міхеїла, надання йому належного лікування, вивчать можливості медзакладу щодо забезпечення здоров’я голодуючих», – написала Денісова.

Як зазначила омбудсмен, вже завтра можна очікувати на перші висновки лікарів.

Сьогодні Грузія пояснила, чому Денісову не пустили до Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.