Ясько зізналася, що її тримає біля Саакашвілі

У Саакашвілі і Ясько багато спільних тем для обговорення

Нардепка уточнила, що їхні із Саакашвілі стосунки почалися тоді, колі він вже був розлучений із Сандрою Рулофс

Кохана Михайла Саакашвілі «слуга» Ліза Ясько заявила, що вони із експрезидентом Грузії споріднені душі. Про це Ясько розказала в інтерв'ю Олесі Бацман.

«У нашому випадку дуже важко говорити про якісь стандартні схеми... Якщо говорити про людей, котрі є soulmates (споріднені душі – ред.), нам на всіх рівнях дуже цікаво разом – політично, як друзі, в нас багато почуттів одне до одного, зовсім різних, ми дуже одне одному цікаві, цікаві в усіх сенсах, нам цікаво розмовляти про історію, про життя, про людей, про місця, у нас немає, мабуть, жодної теми, де ми не розуміємо одне одного», – поділилася Ясько.

Нардепка уточнила, що їхні із Саакашвілі стосунки почалися тоді, колі він вже був розлучений із Сандрою Рулофс. «Ми починали стосунки, коли вони вже не були чоловіком та дружиною... коли і він, і я, ми були вільними людьми. Особисто з нею я не знайома, але я знайома зі старшим сином, із мамою Михеіла, з сім'єю, з дядьком Михеіла, ми не один раз бачилися, і це не було секретом... Сандру дуже поважають в Грузії, це людина, яка зробила дуже багато для Грузії, і я вважаю, що вона його політично підтримує, це дуже шляхетно», – наголосила Ясько.

Зі слів Ясько, до публікації резонансного відео, в якому вони з Саакашвілі оголосили про свій роман, саме вона воліла тримати його в секреті.

«Зізнаюся чесно, що на початку, коли ми про це говорили, мені здавалося, що нам треба зберегти приватність…У нас була домовленість, що якщо з ним щось відбувається, потрібно сказати правду», – зазначила нардепка.

Нагадаємо, для колишньої дружини затриманого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі його нові стосунки зі «слугою» Єлизаветою Ясько стали несподіванкою.

Раніше кохана Саакашвілі показала світлини їхнього приватного життя.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

До слова, грузинські лікарі рекомендували госпіталізувати Саакашвілі.

Також стало відомо, що Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.