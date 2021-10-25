Старі кросівки Майкла Джордана продали на аукціоні за рекордні $1,5 млн

Йдеться про кросівки Nike Air Ships, які Джордан носив у 1984 році

У США кросівки американського баскетболіста Майкла Джордана, в яких він з'явився у п'ятій грі свого дебютного сезону з Chicago Bulls, продали на аукціоні за рекордні $1,5 млн. Про це повідомляє France 24.

«Кросівки Nike Air Ships від Майкла Джордана, які він регулярно носив в іграх від 1984 року - щойно були продані на нашому розпродажі в Лас-Вегасі за $1,472 млн», – заявили в аукціонному домі Christie's.

Зазначається, що вартість лоту легко побила встановлений у серпні 2020 року рекорд Nike Air Jordans, проданих за $615 тисяч.

Пара, що пішла з молотка в неділю, 24 жовтня, передувала першим Air Jordans, що нині представляють класичну лінію кросівок, яка «швидко перетворилася з баскетбольного інвентарю в популярний в усьому світі предмет вуличного стилю».

Сам Джордан носив модель Air Ships в 1984 і 1985 роках, також він грав у модифікованих версіях в 1986 році.