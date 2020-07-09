Статую Меланії Трамп підпалили на її батьківщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спалену скульптуру прибрали з місця, де вона стояла

Дерев'яну статую першої леді США Меланії Трамп, що з'явилася в 2019 році в Словенії недалеко від її рідного міста Севніци, підпалили.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на автора ідеї скульптури Бреда Дауні.

Поліція поінформувала його про інцидент у неділю, 5 липня, і почала розслідування інциденту. Спалену скульптуру прибрали з місця, де вона перебувала. Причина вандалізму поки не встановлена.

Скульптура зображала Меланію Трамп в блакитній сукні, в якій вона була присутня на інавгурації чоловіка. Статую було виконано з дерева в жанрі наївного мистецтва.

У соцмережах неоднозначно оцінили роботу скульптура, вважаючи її несхожою на дружину американського лідера. Так, користувачі назвали її химерною, потворною і ганебною.

Відзначається, що в січні невідомі спалили частину дерев'яної скульптури президента США Дональда Трампа, розташовану в місті Моравче в центральній частині країни.