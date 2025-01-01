СТБ, «Прямий» та низка інших телеканалів не увімкнули державний гімн у новорічну ніч

На «Прямому» одразу після новорічного привітання президента та відліку годинника до Нового року ввімкнули привітання від Петра та Марини Порошенків

ICTV2 замість гімну показував «Дизель-шоу», а ТЕТ одразу увімкнув новорічний концерт

У новорічну ніч, такі канали як СТБ, ICTV2, ТЕТ, «2+2», Новий канал, «Еспресо», «Прямий» не увімкнули державний гімн о 00:00 після привітання президента. Про це повідомляє «Детектор медіа».

Так, гімн у новорічну ніч увімкнули телеканали, які входять до телемарафону «Єдині новини». Там він звучав у виконанні Михайла Хоми із нарізкою різних патріотичних кадрів, зокрема про війну. Також гімн вмикали «1+1 Україна», «Перший» (Суспільне), 5 канал, «Дім» та 24 канал.

Водночас низка інших українських телеканалів проігнорували традицію вмикати гімн. Зокрема, гімну не було в етерах СТБ, ICTV2, ТЕТ, «2+2», Нового каналу, «Еспресо», «Прямого».

ICTV2 замість гімну показував «Дизель-шоу», ТЕТ одразу увімкнув новорічний концерт. На СТБ опівночі почали показувати серіал «Спіймати Кайдаша», а на Новому каналі – американську комедію «Ніч у музеї». На «Прямому» одразу після новорічного привітання президента Володимира Зеленського та відліку останніх ударів годинника до Нового року ввімкнули привітання від Петра та Марини Порошенків.

«Додамо, що українське законодавство не зобов’язує телеканали обов’язково вмикати державний гімн у перші хвилини Нового року. Проте Виконання Гімну України регламентується Законом України «Про Державний Гімн України», де зазначено зокрема таке: «Встановити, що урочисті заходи загальнодержавного значення розпочинаються і закінчуються виконанням Державного Гімну України» (Стаття 2). І багато хто вважає, що новорічне звернення президента є «урочистим заходом», тому повинне супроводжуватися державним гімном», – йдеться у повідомленні «Детектор медіа». Там додали, що «в останні роки це стало доброю традицією, до якої звикли українці».

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня президент України Володимир Зеленський виступив з новорічним зверненням. Це вже третє свято Нового року, яке наша країна зустрічає в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Онлайн-трансляцію відеозвернення глави держави проводять більшість українських телеканалів, у соцмережах Зеленського, а також пресслужба Офісу президента.

У своєму зверненні президент наголосив, що «жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила».

«Я звертаюсь сьогодні до всіх, хто цінує Україну, береже свою державу, каже з любов’ю про неї: «Моя», не уявляє себе без України, де б не знаходився зараз. Всі, хто бореться за неї так стійко і так відважно вже більше тисячі днів. Це ви. Наші люди. Українці та українки. Всі, кому я дякую за цей 2024 рік. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України – гордість. А для мене гордість – бути президентом таких людей. Українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила!» – зазначив президент.

До слова, близько 9 тис. пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці». У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників «Укрзалізниці».