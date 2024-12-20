Повітряна тривога через загрозу балістики в Україні тривала 20 хвилин

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О 12:12 20 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння . О 12:36 у Києві пролунав сигнал відбою. Таким чином, повітряна тривога тривала 24 хвилини.

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