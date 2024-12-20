Повітряна тривога через загрозу балістики в Україні тривала 20 хвилин
Громадянам можна покидати укриття
О 12:12 20 грудня по всій Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. О 12:36 у Києві пролунав сигнал відбою. Таким чином, повітряна тривога тривала 24 хвилини.
«Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України», – повідомили Повітряні сили України.
Карта повітряних тривог нині має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.
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