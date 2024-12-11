Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 21067 артилерійських систем
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1400 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 11 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 грудня втратила

  • особового складу – близько 757340 (+1400) осіб,
  • танків – 9526 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 19616 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 21067 (+3)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1023 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),
  • крилаті ракети – 2859 (+0) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31073 (+36) од.,
  • спеціальна техніка – 3641 (+4).
Втрати ворога станом на ранок 11 грудня
Втрати ворога станом на ранок 11 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – сім суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 11 грудня
Активність флоту окупантів станом на 11 грудня
ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 1022-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна ЗСУ окупанти втрати росія Україна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські танки Т-90М
РФ у 2025 році зіткнеться зі ще однією серйозною проблемою – The Washington Post
6 грудня, 07:13
30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпеки
30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпеки
4 грудня, 16:32
Інформацію про знищене російськими військами житло почали збирати до реєстру у квітні 2024 року
Стало відомо, коли українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини РФ
3 грудня, 17:48
Засідання НАТО буде зосереджене на посиленні підтримки України
НАТО не готові запросити Україну до членства на найближчому засіданні – Reuters
3 грудня, 08:13
Дональд Трам і Кіт Келлог
Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії
29 листопада, 13:05
Ситуація на фронті 28 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 28 листопада 2024 року
28 листопада, 00:04
Окупанти мають стратегічну мету – повний контроль території України
Розвідка назвала головну мету путінської армії до кінця зими
23 листопада, 15:32
Росіяни увійшли в центр Часового Яру
Росіяни увійшли в центр Часового Яру – Bild
20 листопада, 05:04
Юрій Жуковець розповів про операцію ЗСУ на Курщині
Герой України розповів, що його вразило найбільше на Курщині
13 листопада, 07:30

Події в Україні

Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась
Атака на Запоріжжя: кількість загиблих збільшилась
Ворог стягнув 150 тисяч військових на Донеччину: готує наступ на трьох напрямках
Ворог стягнув 150 тисяч військових на Донеччину: готує наступ на трьох напрямках
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий
Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Окупанти прорвали кордон на Сумщині? Влада зробила заяву
120K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
99K
Путінській диктатурі залишилося недовго
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
22K
«Найбагатший біженець у світі». Скільки грошей Асад вивіз до Росії
21K
Журналіст Золкін, який три роки «допитує» росіян, розказав як змінилися погрози на його адресу

Новини

Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
Вчора, 14:40
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 06:00
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
9 грудня, 10:01

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua