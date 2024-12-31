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Зеленський привітав українців з Новим роком (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський привітав українців з Новим роком (відео)
Очільник України стоїть на фоні монумента «Батьківщина-мати», підсвіченого в синьо-жовтий кольори
скріншот з відео

Новорічне привітання президента з'явилося в мережі

У ніч з 31 грудня на 1 січня президент України Володимир Зеленський виступив з новорічним зверненням. Це вже третє свято Нового року, яке наша країна зустрічає в умовах повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією.

Онлайн-трансляцію відеозвернення глави держави проводять більшість українських телеканалів, у соцмережах Зеленського, а також пресслужба Офісу президента.

У своєму зверненні президент наголосив, що «жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила».

«Я звертаюсь сьогодні до всіх, хто цінує Україну, береже свою державу, каже з любов’ю про неї: «Моя», не уявляє себе без України, де б не знаходився зараз. Всі, хто бореться за неї так стійко і так відважно вже більше тисячі днів.  Це ви. Наші люди. Українці та українки. Всі, кому я дякую за цей 2024 рік. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України – гордість.  А для мене гордість – бути президентом таких людей. Українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила!» – зазначив президент.

Нагадаємо, близько 9 тис. пасажирів зустрінуть 2025 рік у поїздах «Укрзалізниці». У новорічну ніч роботу інфраструктури та курсування 108 рейсів забезпечуватимуть тисячі працівників «Укрзалізниці».

До слова, січень 2025 року розпочинається з новорічних свят, зокрема з Василя та Водохреща. Крім того, у січні українці відзначають День Соборності України та інші важливі дати. У новому календарі від «Главком» ви знайдете повний розклад святкових дат та зміни у графіку робочих і вихідних днів.

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Теги: Володимир Зеленський новорічні свята президент

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