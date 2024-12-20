Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал

Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал

Адміністратори каналу вигадували та поширювали інформацію образливого характеру про учнів навчальних закладів Івано-Франківська

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, адміністратори якого вимагали гроші за видалення образливого та неправдивого контенту. Йдеться про онлайн-спільноту, де поширювалась інформація про учнів навчальних закладів Івано-Франківщини. Про це повідомляє кіберполіція.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники вимагали у жертв кібернасильства гроші за видалення контенту, який принижував їхню гідність та шкодив репутації.

«Телеграм-канал був творений 12 грудня та налічував понад 5 тис. підписників. Адміністратори онлайн-спільноти збирали, вигадували та поширювали інформацію образливого характеру про учнів навчальних закладів Івано-Франківська, а потім вимагали кошти за її видалення», – йдеться у повідомленні.

Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення осіб, які наживалися на школярах.

«Водночас нагадуємо, що кібернасильство становить серйозну загрозу для безпеки в онлайн-середовищі», – підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, що злочинці зламують облікові записи користувачів месенджера та розсилають контактам жертв повідомлення з фішинговими посиланнями про нібито отримання грошової допомоги від держави або міжнародних організацій. У такий спосіб, як зазначають правоохоронці, зловмисники отримують банківські дані потерпілих.

Також правоохоронці застерігають, що шахраї стають дедалі хитрішими, маскуючи свої атаки під офіційні сайти й акаунти. Як зазначає начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков, одним із поширених видів шахрайства є фішинг – створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні.