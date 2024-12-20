Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал
Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал
фото: МВС України

Адміністратори каналу вигадували та поширювали інформацію образливого характеру про учнів навчальних закладів Івано-Франківська

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, адміністратори якого вимагали гроші за видалення образливого та неправдивого контенту. Йдеться про онлайн-спільноту, де поширювалась інформація про учнів навчальних закладів Івано-Франківщини. Про це повідомляє кіберполіція.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники вимагали у жертв кібернасильства гроші за видалення контенту, який принижував їхню гідність та шкодив репутації.

«Телеграм-канал був творений 12 грудня та налічував понад 5 тис. підписників. Адміністратори онлайн-спільноти збирали, вигадували та поширювали інформацію образливого характеру про учнів навчальних закладів Івано-Франківська, а потім вимагали кошти за її видалення», – йдеться у повідомленні.

Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення осіб, які наживалися на школярах.

«Водночас нагадуємо, що кібернасильство становить серйозну загрозу для безпеки в онлайн-середовищі», – підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, що злочинці зламують облікові записи користувачів месенджера та розсилають контактам жертв повідомлення з фішинговими посиланнями про нібито отримання грошової допомоги від держави або міжнародних організацій. У такий спосіб, як зазначають правоохоронці, зловмисники отримують банківські дані потерпілих.

Також правоохоронці застерігають, що шахраї стають дедалі хитрішими, маскуючи свої атаки під офіційні сайти й акаунти. Як зазначає начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков, одним із поширених видів шахрайства є фішинг – створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні.

Читайте також:

Теги: кібербезпека Івано-Франківщина Івано-Франківськ українці Україна поліція Telegram школярі школа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інвестори назвали 5 причин зриву зелених аукціонів в Україні у 2024 році
Інвестори назвали 5 причин зриву зелених аукціонів в Україні у 2024 році
4 грудня, 17:45
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
27 листопада, 05:43
Росіяни отримали вогнегасники, щоб гасити пожежі після обстрілів
«Не допомога, а знущання». Жителі Білгородської області отримали вогнегасники від влади
21 листопада, 10:32
Важливо вчасно помітити й повідомити про несправність лічильника, наголошують в ДТЕК
Як виявити, що лічильник неправильно рахує спожите світло? Відповідь ДТЕК
6 грудня, 02:40
Салліван анонсував «масове постачання військового обладнання»
Білий дім зробив заяву про повернення Україні ядерної зброї
1 грудня, 18:58
Найдорожче замовлення протягом 2024 року коштувало 19 742 грн
Названо найпопулярнішу страву, яку українці замовляли у 2024 році
5 грудня, 03:37
Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року
Стало відомо, скільки Україна цьогоріч заробила на експорті товарів та послуг
9 грудня, 10:13
Андрій Пишний розповів про новий меморандум
Найбільші банки України підписали меморандум: як це вплине на українців
11 грудня, 22:14
Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чехії Петром Павелом
У Чехії може відкритися представництво Міністерства єдності – Зеленський
Сьогодні, 18:05

Кримінал

Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал
Поширювали образи про школярів. На Франківщині кіберполіція заблокувала Telegram-канал
На Хмельниччині чоловік у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну дівчину
На Хмельниччині чоловік у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну дівчину
Двічі ходив у СЗЧ і каявся. Які вироки ухвалюють суди для злісних дезертирів?
Двічі ходив у СЗЧ і каявся. Які вироки ухвалюють суди для злісних дезертирів?
Вдову Кузьми Скрябіна ошукали? Поліція оголосила підозру директору музичного лейблу
Вдову Кузьми Скрябіна ошукали? Поліція оголосила підозру директору музичного лейблу
Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові КРАІЛ
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові КРАІЛ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 грудня: ситуація на фронті
71K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 грудня 2024
44K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
19K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
9796
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua