Російські хакери зламали рухому стрічку в ефірі одного з українських телеканалів

Хакери зламали рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала, внаслідок чого замість новин там транслювалися наративи російської пропаганди

Російські хакери сьогодні, 26 грудня, атакували телеканал «Прямий». Про це йдеться в повідомленні пресслужби каналу.

Повідомляється, що було зламано рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала.

О 11:27 було зламано рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала, внаслідок чого замість новин там транслювалися наративи російської пропаганди.

Об 11:40 рухому стрічку було приховано і наразі спеціалісти телеканалу працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, що 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Фахівці працювали у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів – немає.

Раніше повідомлялося про збій у застосунку «Резерв+».

До слова, телекомпанія 1+1 Media повідомляла про чергову спробу РФ заглушити її трансляцію на супутнику. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Як повідомлялося, від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.