Російські хакери зламали рухому стрічку в ефірі одного з українських телеканалів
Хакери зламали рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала, внаслідок чого замість новин там транслювалися наративи російської пропаганди
Російські хакери сьогодні, 26 грудня, атакували телеканал «Прямий». Про це йдеться в повідомленні пресслужби каналу.
Повідомляється, що було зламано рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала.
О 11:27 було зламано рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала, внаслідок чого замість новин там транслювалися наративи російської пропаганди.
Об 11:40 рухому стрічку було приховано і наразі спеціалісти телеканалу працюють над усуненням проблеми.
Нагадаємо, що 19 грудня, відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Фахівці працювали у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою, загроз для функціонування інших ресурсів – немає.
Раніше повідомлялося про збій у застосунку «Резерв+».
До слова, телекомпанія 1+1 Media повідомляла про чергову спробу РФ заглушити її трансляцію на супутнику. Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії. Як повідомлялося, від початку березня РФ розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.
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