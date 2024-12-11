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Bloomberg повідомило, коли Росія може знову вдарити по Україні «Орєшніком»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Bloomberg повідомило, коли Росія може знову вдарити по Україні «Орєшніком»
Росія, ймовірно, знову вдарить по Україні «Орєшніком»
фото: ТАСС (ілюстративне)

Росія, ймовірно, володіє лише кількома експериментальними ракетами, відомими як «Орєшнік»

Росія може знову вдарити по Україні балістичною ракетою середньої дальності «Орєшніком» найближчими днями. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами американського чиновника, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, володіє лише кількома експериментальними ракетами, відомими як «Орєшнік».

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Інформаційне агентство Associated Press поспілкувалося з працівниками Служби безпеки України та побачило уламки ракети «Орєшнік», яким Росія вдарила по Україні 21 листопада. Фрагменти, які побачили журналісти, розміщені в невідомому місці в Україні. Їх ще детально не вивчали, тому СБУ призначила низку експертиз.

Натомість про те, що ракета «Орєшнік», якою Росія вдарила по Дніпру, є абсолютно новою розробкою, а не модернізацією чогось старого заявив російський диктатор Володимир Путін. Путін каже, що «центри ухвалення рішень» у Києві можуть стати наступними цілями для ракети «Орєшнік».

За словами Путіна, ракета нібито може уразити навіть найзахищеніші об'єкти, а якщо декілька одиниць «Орєшніка» застосувати в одному ударі, то їхня потужність начебто дорівнюватиме застосуванню ядерної зброї.

До слова, агентство Reuters повідомило, що боєголовки нової російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», яка вдарила по підприємству «Південмаш» у місті Дніпро, нібито не містили вибухової речовини.

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Теги: війна Україна російська ракета росіяни росія

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