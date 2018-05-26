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    «Страшний» Путін приходить уві сні до Пєскова

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    Путін та Пєсков - «Страшний» Путін приходить уві сні до Пєскова
    Путін та Пєсков

    Пєсков бачить сни із Путіним

    Прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову іноді сниться хазяїн Кремля Володимир Путін. Про це Пєсков розповів в інтерв'ю телеканалу НТВ.

    За словами Пєскова, це завжди «дуже страшно».

    «Він мені сниться завжди, коли він дуже строгий. Це, знаєш, біла гарячка: а що ти забув зробити? А-а-а! Ти весь мокрий прокидаєшся, думаєш: господи! »- розповів він.

    Кремлівський спікер додав, що робота йому не набридла, хоча і важка фізично.

    «Це настільки унікальний досвід!», - розповів він.

    Деякі ситуації на роботі, за словами Пєскова, унікальні і знаходяться за рамками простої людини. «І мати до цього хоч якусь причетність - це суперможливість. Це випадає один раз в житті », - упевнений він.

    Говорячи про можливу зміну роботи, Пєсков повідомив, що знайомий з популярними сайтами оголошень, але своє резюме там поки не розміщував.

    Джерело: РБК

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