Стрілянина у Празі: Чехія заперечила причетність стрільця до України

У мережі ширилися чутки, нібито злочин має відношення до України

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан спростував чутки про зв’язок чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Праги, з Україною. Про це пише чеське агенство CTK.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр звернув увагу, що ширилися чутки, нібито злочин має відношення до України. Це, запевнив очільник МВС, є дезінформацією.

«Він від народження чех, який виростав в чеській родині», – підкреслив Ракушан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр уточнив дані щодо жертв. Загалом загинуло 15 людей: 13 померли прямо на місці злочину, також злочинець скоїв самогубство, 1 людина померла від ран у лікарні. Серед 25 поранених є 3 іноземних громадян. Постраждалих серед правоохоронців немає.

Очільник чеського МВС запевнив, що наразі жодної небезпеки немає, але поліція розпочала превентивні заходи ще вночі проти п’ятниці, адже «треба бути готовими до того, що знайдуться ті, хто буде славити цей злочин».

Очільник поліції Мартін Вондрашек поінформував, що наразі правоохоронці перевіряють дописи в соціальних мережах, адже вже є ті, хто висловлює симпатію до злочинця та скоєного ним, але є й такі, які погрожують родині стрільця. Вондрашек не зміг надати інформацію щодо того, чи є підтвердження, що сторінка в мережі Telegram, у якій хтось на ім'я Давід погрожував влаштувати стрілянину в навчальному закладі, є справжньою чи вона є фейком. Фахівці з кібербезпеки продовжують вивчати цю ситуацію.

Напередодні із закликом не ширити дезінформацію та не використовувати трагедію в своїх політичних або інших цілях звернувся президент Чехії Петр Павел.

Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста. Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух. Згодом стало відомо, що кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до 15 загиблих.