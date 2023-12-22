Робота для українців у Чехії. Міністр праці запропонував нову можливість

У Чехії уже працюють понад 123 тисячі біженців

Центр зайнятості Чехії намагається залучити до роботи у сфері охорони здоров'я та соціальних послуг українських біженців. Про це заявив міністр праці країни Маріан Юречка, пише Ceske Noviny.

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За його словами, Чехія є «найуспішнішою країною» в галузі інтеграції мігрантів. При цьому він повідомив, що зараз роботу отримали понад 123 тис. українців, які мають візи захисту, які видаються біженцям. У той же час, за даними МВС на середину грудня, у країні за візою захисту проживали 166,1 тис. жінок та 95,7 тис. чоловіків з України віком від 18 до 65 років. Загалом у Чехії перебуває 373,2 тис. українських біженців.

«В галузі соціальних служб, як і в інших сферах, спостерігається нестача людських ресурсів… Одне з можливих рішень, над яким ми працюємо, – спробувати залучити людей з-поміж українських біженців, які могли б працювати в охороні здоров'я та соціальній сфері. Там сьогодні найбільший трудовий резерв, який могли б порівняно швидко поповнити кадри, які бракують. Звичайно, ми стикаємося з проблемою освіти, з питанням визнання здобутої освіти, як і з мовним бар'єром. Але й над цими питаннями ми також намагаємося працювати», – заявив Маріан Юречка та додав, що чеський ринок праці на даний момент не може обійтися без іноземців.

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Він додав, що на сьогодні понад 123 тис. біженців працюють. «Ці люди платять мільярди крон страхові внески і податки. Вони суттєво допомагають чеському ринку праці», – сказав міністр.

До слова, у Чехії з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросте на 65 євро. Таке підвищення буде найвищим за весь час. Працівники отримуватимуть від 671 євро після усіх відрахувань.

Наступного місяця мінімальна зарплата у Чехії зросте з 17,3 тис крон (706 євро або 28, 6 тис грн) до 18,9 тис крон (771 євро або 31,3 тис грн) до відрахувань. Постанову про підвищення уряд затвердив 13 грудня. Профспілки виступали за ще більше зростання мінімальних ставок оплати праці.

Робітник повинен отримувати мінімум 16 442 крони чистими. Погодинна мінімальна зарплата в Чехії з січня 2024 зросте з 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186 грн).

Попередній раз у Чехії підвищували мінімальну зарплатню у січні 2023 року – на 1100 крон (1825 грн). Підвищення буде стосуватися чотирьох із восьми рівнів гарантованої заробітної плати, яка виплачується відповідно до вимог, відповідальності та кваліфікації роботи. Три найнижчі рівні зростуть на 1600 крон (2,6 тис грн), а найвищі на 3200 крон (5,3 тис грн).