Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС запропонувала жорстокий механізм санкцій проти РФ: які країни-члени виявилися проти

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЄС запропонувала жорстокий механізм санкцій проти РФ: які країни-члени виявилися проти
Посли країн ЄС обговорювали, ймовірно, найслабший пакет санкцій проти Росії. Однак його повністю заблокувала Угорщина
фото з відкритих джерел

Країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься обмеження

Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни. Про це пише видання Bloomberg.

Зараз в ЄС триває обговорення та узгодження нового пакету санкцій проти Росії, до якого, зокрема, пропонують включити механізм, за яким Європейські компанії, які продають третім країнам товари подвійного призначення, повинні включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродаж цього товару до Росії.

Також пропонується, аби покупець такого товару вносив депозитну заставу як гарантію дотримання умов контракту. В разі його порушення гроші будуть передані на потреби України.

Видання стверджує, що за запровадження такого санкційного механізму виступають країни Балтії. Однак «великі держави-члени» висловили низку занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, щодо їхньої законності.

Також країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований механізм. Великі країни-члени ЄС також стурбовані тим, що такі жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Нагадаємо, Чехія виступила із ініціативою про можливість обмеження пересування російських дипломатів територією ЄС. Передбачається, що ці обмеження можуть внести до 12-го список санкцій, робота над яким ведеться в ЄС.

«Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися тільки територією країни перебування, а не всією Шенгенською зоною», – пише Financial Times. Крім того, Чехія висунула пропозицію приймати лише біометричні паспорти.

Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

До слова, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

Читайте також: Чехія схвалила «заморозку» російських державних активів в країні
Теги: росія санкції гроші Чехія робота

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит Лонгін відзначив Діану Шошоаке «за сповідництво православної віри»
Митрополит Московської церкви подякував румунській депутатці, проти якої в Україні введено санкції
Вчора, 15:38
Літак «Аерофлоту»
Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції
Вчора, 14:56
Як каже Рябікін, спостерігається нарощування обсягів торгівлі між Росією та Китаєм
Чи варто Україні вводити санкції проти Китаю за співпрацю з Росією? Посол Рябікін дав відповідь
24 листопада, 17:41

Економіка

ЄС запропонувала жорстокий механізм санкцій проти РФ: які країни-члени виявилися проти
ЄС запропонувала жорстокий механізм санкцій проти РФ: які країни-члени виявилися проти
Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції
Росія зізналася, скільки пасажирських літаків втратила через санкції
Чи варто Україні вводити санкції проти Китаю за співпрацю з Росією? Посол Рябікін дав відповідь
Чи варто Україні вводити санкції проти Китаю за співпрацю з Росією? Посол Рябікін дав відповідь
Індія та Китай б'ються за перспективний ринок для постачання сільгосппродукції
Індія та Китай б'ються за перспективний ринок для постачання сільгосппродукції
Ресторани MacDonald's у Казахстані отримали нову дивну назву
Ресторани MacDonald's у Казахстані отримали нову дивну назву
Три найбільші компанії світу відмовились возити російську нафту
Три найбільші компанії світу відмовились возити російську нафту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву
39K
Окупанти під Авдіївкою почали здаватися в полон
32K
Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато
18K
Пароль «картопля» не допоміг: прикордонники затримали групу ухилянтів
6236
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
6120
Пенсійний фонд назвав одну з головних причин втрати субсидії

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Сьогодні, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Сьогодні, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
Вчора, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
Вчора, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua