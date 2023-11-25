ЄС запропонувала жорстокий механізм санкцій проти РФ: які країни-члени виявилися проти

Посли країн ЄС обговорювали, ймовірно, найслабший пакет санкцій проти Росії. Однак його повністю заблокувала Угорщина

Країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься обмеження

Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни. Про це пише видання Bloomberg.

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Зараз в ЄС триває обговорення та узгодження нового пакету санкцій проти Росії, до якого, зокрема, пропонують включити механізм, за яким Європейські компанії, які продають третім країнам товари подвійного призначення, повинні включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродаж цього товару до Росії.

Також пропонується, аби покупець такого товару вносив депозитну заставу як гарантію дотримання умов контракту. В разі його порушення гроші будуть передані на потреби України.

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Видання стверджує, що за запровадження такого санкційного механізму виступають країни Балтії. Однак «великі держави-члени» висловили низку занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, щодо їхньої законності.

Також країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований механізм. Великі країни-члени ЄС також стурбовані тим, що такі жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Нагадаємо, Чехія виступила із ініціативою про можливість обмеження пересування російських дипломатів територією ЄС. Передбачається, що ці обмеження можуть внести до 12-го список санкцій, робота над яким ведеться в ЄС.

«Чехія хоче, щоб російські дипломати отримували візи та посвідки на проживання, які дозволяють пересуватися тільки територією країни перебування, а не всією Шенгенською зоною», – пише Financial Times. Крім того, Чехія висунула пропозицію приймати лише біометричні паспорти.

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Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

До слова, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.