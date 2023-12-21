У Чехії зросте зарплатня: на яку суму можуть розраховувати українці

Мінімальна зарплата в Чехії з січня 2024 року становитиме 18 900 чеських крон (31,3 тис. грн)

У Чехії з 1 січня 2024 року мінімальна зарплата зросте на 65 євро. Таке підвищення буде найвищим за весь час. Працівники отримуватимуть від 671 євро після усіх відрахувань, пише proukrainu.blesk.cz.

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Наступного місяця мінімальна зарплата у Чехії зросте з 17,3 тис крон (706 євро або 28, 6 тис грн) до 18,9 тис крон (771 євро або 31,3 тис грн) до відрахувань. Постанову про підвищення уряд затвердив 13 грудня. Профспілки виступали за ще більше зростання мінімальних ставок оплати праці.

Робітник повинен отримувати мінімум 16 442 крони чистими. Погодинна мінімальна зарплата в Чехії з січня 2024 зросте з 103,8 крон (172 грн) до 112,5 крон (186 грн).

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Наступного року мінімальна зарплата має становити 41% середньої зарплати. До 2028 року планується збільшувати мінімалку так, щоб вона досягла 45% середньої зарплати щороку. «Уряд підтвердив постанову про підвищення мінімальної заробітної плати на 1600 крон. Зростання буде найвищим в історії (в номінальному вираженні). Водночас ми крок за кроком будемо виконувати мету, що упродовж п’яти років мінімальна заробітна плата буде поступово підвищуватися до 45% середньої заробітної плати», – заявив міністр праці Маріан Юречка.

Попередній раз у Чехії підвищували мінімальну зарплатню у січні 2023 року – на 1100 крон (1825 грн). Підвищення буде стосуватися чотирьох із восьми рівнів гарантованої заробітної плати, яка виплачується відповідно до вимог, відповідальності та кваліфікації роботи. Три найнижчі рівні зростуть на 1600 крон (2,6 тис грн), а найвищі на 3200 крон (5,3 тис грн).

Яку зарплатню можуть отримувати українці

Роботу в Чехії знайшли понад половина працездатних біженців – 117 тис. людей. Зараз працювати у Чехії мають можливість українці з тимчасовим захистом в цій країні.

Провідними секторами є виробництво товарів масового попиту, автомобілебудування та логістика. Країна є своєрідним хабом між Західною та Східною Європою для великих логістичних операторів. У Чехії розташовані заводи, які займаються серійним виробництвом деталей для світових автогігантів.

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Зарплата без знання мови і досвіду складає 25-35 тис. чеських крон на руки (1000-1400 євро, або 40-55 тис. грн). Додаткові гроші часто можна отримати за роботу у вихідні або у нічні зміни, які за трудовим кодексом оплачуються вище. Роботодавці зазвичай забезпечують безкоштовним житлом, а також нерідко видають купони на харчування.

Нагадаємо, у Чехії продовжує зростати кількість низькокваліфікованих працівників з України, і більша частина з них працює в поганих умовах. Про це свідчать дані листопадового опитування Hlas Ukrajincov.Дедалі більше українських біженців мають роботу в Чехії, але кількість тих, хто працює з нижчою кваліфікацією, не зменшується. Якщо в червні 67% новоприбулих працювали в Чехії повний або неповний робочий день, то в листопаді – 72%, і три п’ятих із них виконують роботу з нижчою кваліфікацією, ніж це було в Україні. Крім того, більше половини українців продовжували працювати в поганих умовах, а 57% біженців з України в Чехії живуть за межею бідності згідно із їх доходами.

Біженці, які хочуть залишитися тут і вміють спілкуватися чеською мовою, частіше працевлаштовуються в Чехії. Порівняно з груднем минулого року кількість працевлаштованих українських біженців віком від 17 років зросла на 21 пункт.

У той же час половина біженців заявила, що вони також працюють по вихідним або пізно ввечері. Дві п'яті повідомили, що вони заробляють менше, ніж чехи на аналогічній посаді, а 30% доводиться працювати в кількох місцях, щоб заробляти на життя. Ще 17% у процесі опитування заявили, що вони «не мають права на відпустку».

Раніше стало відомо, що у січні 2024 року мінімальна зарплата у Польщі зросте на 18% і складе 3222 злотих (29 810 грн). Таке підвищення стане рекордним за останні 15 років. Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.В агенції пояснюють, що зростання мінімальної заробітної плати – позитивний фактор для працівників з відсутністю кваліфікації, зокрема робітників заводів, складів та фабрик.

У той час для висококваліфікованих робітників, таких як електирки, зварювальники, швеї, слюсарі ця новина не є фінансово привабливою, адже такі спеціалісти раніше отримували на 30% більше звичайних працівників, а з січня їхні ставки зрівнюються. Відтак, для того аби заробляти більше, вузькофахові спеціалістимають підвищувати свою кваліфікацію. Крім того і роботодавці можуть відчути значнийтиск у зв’язку із збільшенням витрат на оплату праці.