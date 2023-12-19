Низькооплачувана робота і бідність: дослідження показало реалії життя українців у Чехії

Нове опитування продемонструвало складні умови для життя українців у Чехії

У Чехії продовжує зростати кількість низькокваліфікованих працівників з України, і більша частина з них працює в поганих умовах. Про це свідчать дані листопадового опитування Hlas Ukrajincov, пише The Epoch Times.

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Дедалі більше українських біженців мають роботу в Чехії, але кількість тих, хто працює з нижчою кваліфікацією, не зменшується. Якщо в червні 67% новоприбулих працювали в Чехії повний або неповний робочий день, то в листопаді – 72%, і три п’ятих із них виконують роботу з нижчою кваліфікацією, ніж це було в Україні. Крім того, більше половини українців продовжували працювати в поганих умовах, а 57% біженців з України в Чехії живуть за межею бідності згідно із їх доходами.

«Частка біженців, які працюють значно нижче своєї кваліфікації, навіть вища, ніж у серпні 2022 року», – сказали автори опитування, додавши, що зараз вони становлять 44% проти 37% у серпні минулого року.

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Біженці, які хочуть залишитися тут і вміють спілкуватися чеською мовою, частіше працевлаштовуються в Чехії. Порівняно з груднем минулого року кількість працевлаштованих українських біженців віком від 17 років зросла на 21 пункт.

У той же час половина біженців заявила, що вони також працюють по вихідним або пізно ввечері. Дві п'яті повідомили, що вони заробляють менше, ніж чехи на аналогічній посаді, а 30% доводиться працювати в кількох місцях, щоб заробляти на життя. Ще 17% у процесі опитування заявили, що вони «не мають права на відпустку».

Шість із десяти українських біженців залишаються у поганому матеріальному становищі, і найчастіше це пенсіонери та сім’ї з дітьми. Наразі гуманітарну допомогу отримують 36% родин України, тобто на 20 % менше, ніж у червні цього року, що пов’язано зі зміною параметрів виплати допомоги та збільшенням трудової активності серед біженців з України.

Також суттєво зросла кількість біженців, які проживають в орендованому житлі. Орендарів житла зараз серед біженців з України 70 %, що на 21 пункт більше, ніж влітку поточного року. «З липня держава перестала виплачувати певним біженцям допомогу, що відобразилося на тому, що значна частина із них почали платити за житло», – констатують автори опитування. За даними Hlas Ukrajincov 7% біженців все ще живуть абсолютно безкоштовно.

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До слова, нижня палата парламенту Чехії схвалила продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року. Про це повідомляє Радіо Прага.

Зазначається, що депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, та змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист.

Тимчасовий захист дозволяє українським біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти, ринку праці. Для його продовження, згідно з законопроєктом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року.

Як повідомлялося, у Європі, за даними ООН, зафіксовано 5,9 млн українських біженців. Тимчасовий захист продовжено до березня 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово скорочувати для біженців допомогу – урізати соціальні виплати, посилювати умови надання житла та мотивувати влаштовуватися на роботу.