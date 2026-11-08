Прапор Палестини замість німецького: поліція затримала активіста біля Рейхстагу

Палестинський прапор на флагштоці перед будівлею Рейхстагу в Берліні

22-річний активіст перед тим зняв «Прапор єдності», який символізує возз'єднання Німеччини. Відповідальність за акцію взяла пропалестинська організація

У Берліні 22-річний чоловік видерся на майже 30-метровий флагшток перед будівлею Рейхстагу, зняв державний прапор Німеччини та підняв замість нього палестинський. Поліція залишила активіста під вартою, а двох його помічників відпустила після встановлення особистих даних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Берліна та Tagesschau.

Інцидент стався в неділю, 8 листопада, на площі Республіки в центрі німецької столиці. За інформацією поліції, близько 11:30 22-річний чоловік піднявся на флагшток, зняв німецький прапор і кинув його на землю. Після цього він закріпив на його місці прапор Палестини.

Двоє інших чоловіків віком 20 та 32 роки перебували біля підніжжя конструкції та допомагали учаснику акції. Вони також знімали те, що відбувалося, і транслювали подію наживо в TikTok. За інформацією Tagesspiegel, усі троє мають німецьке громадянство.

скрин із відео

Активіст провів на флагштоці приблизно годину. Він був обладнаний альпіністським спорядженням. На місце прибули поліція та пожежники. Близько 12:30 чоловік самостійно спустився, а рятувальники зняли палестинський прапор.

22-річного учасника залишили в поліцейському ізоляторі для перевірки підстав щодо застосування запобіжного затримання. Двох інших чоловіків відпустили після встановлення особистих даних, водночас їм заборонили залишатися на місці події.

Які звинувачення висунула поліція

Відділ державної безпеки земельного управління кримінальної поліції Берліна розслідує інцидент за кількома напрямами. Йдеться про підозри в:

нарузі над державою та її символами;

пошкодженні громадського майна;

порушенні берлінського закону про свободу зібрань;

незаконному проникненні на чужу територію.

Розслідування триває.

Хто стоїть за акцією

Відповідальність за заміну прапорів взяла на себе пропалестинська організація Peacefully Against Genocide. У своїй заяві активісти назвали подію проявом громадянської солідарності з палестинцями. Вони виступають проти німецької військової підтримки Ізраїлю та вимагають припинити постачання зброї.

Організація також виступає проти відкриття нового збройового підприємства Rheinmetall у берлінському районі Веддінг. На своєму сайті вона називає себе рухом ненасильницького громадянського спротиву.

Це не перша резонансна акція групи. У листопаді 2025 року її учасники проводили протест біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Тоді активісти вивісили палестинський прапор і банер із закликом до свободи Палестини.

Чому прапор має особливе значення

Німецький стяг, який зняв активіст, має назву «Прапор єдності». Це не звичайний державний прапор, а національний пам'ятник, присвячений возз'єднанню Німеччини.

Як повідомляє офіційний сайт Бундестагу, вперше його підняли в ніч на 3 жовтня 1990 року – у момент, коли об'єднання Східної та Західної Німеччини набуло чинності.

Площа полотнища становить 60 кв. м. Воно розміщене на флагштоці заввишки 28,5 м, який важить 6,7 тонни.

фото з відкритих джерел

Після інциденту повернути історичний прапор на місце одразу не вдалося. Як повідомляє австрійське видання Der Standard, під час акції було пошкоджено механізм підйому полотнища.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року в Берліні відбувалися масштабні пропалестинські акції. Після одного з мітингів біля Бранденбурзьких воріт сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Правоохоронці повідомляли про напади на своїх співробітників. Про це раніше писав «Главком» у матеріалі «Пропалестинські активісти пішли війною проти берлінської поліції».