У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся

Міліціонери склали на дівчину протокол, де сказано, що вона «проводила пікет, маючи на голові біло-рудо-біле волосся»

Суддя заявив, що у дівчини «дуже цікава та оригінальна зачіска», і визнав її винною в пікетуванні

У Білорусі дівчину оштрафували на 2320 рублів ($921) за біло-червоний колір волосся. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Зазначається, що у четвер вранці, 9 вересня, 19-річну Вікторію Левіну затримали в Мінську – міліціонерам не сподобався колір волосся дівчини. Протокол склали по ст. 24.23 КоАП, де сказано, що вона «проводила пікет, маючи на голові біло-рудо-біле волосся».

За словами самої Вікторії, вона пофарбувала волосся майже пів року тому для розваги. Натомість суддя заявив, що у неї «дуже цікава та оригінальна зачіска», і визнав винною в пікетуванні.

Раніше у Білорусі жінку оштрафували за червоно-білі шкарпетки.

Також суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською.

Нещодавно у Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму, бо він «ганьбив президента».

До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).