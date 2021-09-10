  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міліціонери склали на дівчину протокол, де сказано, що вона&nbsp;&laquo;проводила&nbsp;пікет, маючи на голові біло-рудо-біле волосся&raquo; - У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся

    Міліціонери склали на дівчину протокол, де сказано, що вона «проводила пікет, маючи на голові біло-рудо-біле волосся»

    Фото ілюстративне: officelife.media

    Суддя заявив, що у дівчини «дуже цікава та оригінальна зачіска», і визнав її винною в пікетуванні

    У Білорусі дівчину оштрафували на 2320 рублів ($921) за біло-червоний колір волосся. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

    Зазначається, що у четвер вранці, 9 вересня, 19-річну Вікторію Левіну затримали в Мінську – міліціонерам не сподобався колір волосся дівчини. Протокол склали по ст. 24.23 КоАП, де сказано, що вона «проводила пікет, маючи на голові біло-рудо-біле волосся».

    За словами самої Вікторії, вона пофарбувала волосся майже пів року тому для розваги. Натомість суддя заявив, що у неї «дуже цікава та оригінальна зачіска», і визнав винною в пікетуванні.

    Раніше у Білорусі жінку оштрафували за червоно-білі шкарпетки.

    Також суд оштрафував білоруського журналіста за інтерв’ю з Тихановською.

    Нещодавно у Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму, бо він «ганьбив президента».

    До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

    Читайте також: «Не знаю, як жити»: пенсіонера в РФ оштрафували на пів мільйона рублів за підтримку Навального
    Теги: Білорусь протест штраф суддя жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Білорусі дівчину оштрафували на $921 за біло-червоне волосся