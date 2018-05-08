Сухопутні сили США в Європі переходять на нові системи тактичного зв’язку
- Сьогодні, 14:27
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Система має ряд переваг порівняно із попередницею
У рамках навчань за участю збройних сил США в ФРН американські бійці почали випробовувати нову тактичну систему зв’язку – Інтегровану тактичну мережу (Integrated Tactical Network). Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.
Система дозволяє не лише безпечніше обмінюватися даними, але і слідкувати за пересуванням бійців. Integrated Tactical Network дає можливість обмінюватися не лише голосовими і текстовими повідомленнями, але і графікою.
Відповідне обладнання було доставлено за два дні до початку навчань, що дозволило операторам ознайомитися із особливостями роботи системи. Нова система, як відзначають, дозволяє в тому числі розвідникам робити знімки позицій ворога і ділитися ними із керівництвом і іншими підрозділами. Сама ж система Integrated Tactical Network є простою для використання, адже побудована на логікі роботи смартфонів.
Повне розгортання даної системи дасть більше уявлення про ситуацію навколо найнижчій ланці в збройних силах, що уможливить швидшу реакцію на зміну ситуації. Окрім того Integrated Tactical Network порівняно із попередньою системою не настільки обтяжлива для транспортування і розгортання.