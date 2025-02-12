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У Туреччині виявлено гігантський розлом земної кори завдовжки 1500 кілометрів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Туреччині виявлено гігантський розлом земної кори завдовжки 1500 кілометрів
фото із відкритих джерел

Тектонічний розлом є результатом мільйонів років безперервних геологічних процесів

На південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном. Про це повідомляє телеканал Haber Global.

Викладач Університету Коджаелі Шериф Бариш, який виступив гостем передачі, проаналізував вплив даних геологічних процесів на півдні країни на сейсмоактивність регіону.

«Цей тектонічний розлом є результатом мільйонів років безперервних геологічних процесів, що відбуваються глибоко під землею», – зазначив професор.

За його словами, виявлений розлом не передбачає серйозного землетрусу в регіоні у найближчій перспективі. «Це ситуація, яка стосується північного заходу Ірану більше, ніж Туреччини. Це не схоже на розлом у тому сенсі, як думають, що це дуже глибоко під землею. Це не ситуація, яка буде становити небезпеку для нас у найближчому майбутньому. Це процес, який триває мільйони років і ще триватиме». 

Нагадаємо, міжнародна група дослідників з Геттінгенського університету в Німеччині провела масштабне дослідження. Результати показали, що під горами Загрос ховається гігантський розлом земної кори.

Древня океанічна плита почала відокремлюватися, змінюючи структуру регіону. При цьому в одній із ділянок розлому процес занурення земної кори зупинився, і натомість почалося підняття порід. Вчені припускають, що залишки древнього океанічного дна остаточно відокремилися, що вплинуло на рух тектонічних плит.

Теги: Туреччина наука землетрус вчені

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